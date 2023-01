POR MÁS DE LO MISMO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Para que en la alcaldía del municipio de Tecomán continué viento en popa la 4T (¿?) que fue inaugurada el 15 de octubre de 2018 por el oportunista Elías Antonio Lozano Ochoa, éste ya tiene al tiro a dos mujeres vestidas de guinda para la candidatura morenista a ese cargo cuya titularidad se definirá en las urnas el domingo 2 de junio de 2024. Su problema es que también el padre de la gobernadora tiene el suyo: El impresentable priista vestido de morenista, ex funcionario de José Ignacio Peralta Sánchez, el diputado local Armando Reyna Magaña.

La primera dama es nada más ni nada menos que la dueña de las quincenas de Lozano Ochoa que cobra como presidente del DIF Municipal, Irma Mirella Martínez Silva. Por razones más que obvias, ella es su preferida para que le cuide el jugoso negocio familiar que para la pareja ha sido la administración municipal de Tecomán. Si los dueños de MORENA en el estado no le cumplen a Elías Antonio este su caro deseo, echaría mano de la Síndico Municipal Tania Guadalupe Osorio Álvarez, quien casi casi también es parte de la familia Lozano-Martínez.

Lo más probable es que al matrimonio Lozano-Martínez le echen por tierra su ambición guajira los señores Vizcaíno que tienen en el priista travestido de morenista, Armando Reyna Magaña, a su virtual candidato para hacerse del control político y administrativo del gobierno municipal de Tecomán. El negro historial del sujeto es lo de menos, sus nuevos jefes políticos todo le pasan por alto porque a tiempo se convirtió a la nueva religión política de la 4T.

Como la disfuncional familia política morenista colimota es diferente: es decir, peor, sus jefes no tienen el mejor rubor ni recato en inmiscuirse directamente en las decisiones que supuestamente les corresponden a sus camaradas tecomenses: De plano uno de ellos, el ajonjolí de todos los moles Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, se ha convertido en el promotor número uno del proyecto de llevar al diputado Reyna Magaña al sillón que Elías Antonio Lozano Ochoa dejará vacante el 15 de octubre de 2024.

A pesar de que no le ha ido bien a Vizcaíno Rodríguez en las reuniones en corto que ha tendido con miembros de la clase empresarial de Tecomán, para convencerlos de que su candidato Reyna Magaña a la alcaldía en el trienio 2024-2027, es el indicado para transformar el municipio, no desiste de su fijación de imponer su ley de Herodes.

El alcalde morenista en funciones, Elías Antonio Lozano Ochoa, siente y resiente el indebido y desaseo intervencionismo del gobernador padre en el territorio municipal tecomense del que se supone es el jefe político, situación que no lo tiene nada contento, pero no puede ponerse abiertamente con Arnoldo a las patadas.

La disputa entre Elías y Arnoldo por la candidatura del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal a definirse en las urnas el domingo 2 de junio de 2024, está generando ya división y encono al interior de la rijosa familia política 4T, que el candidato o candidata o candidato opositor u opositora a la 4T deberá aprovechar para posicionarse como opción competitiva capaz de ganarle la partida.

Por supuesto que Tecomán no es el único municipio donde Arnoldo Vizcaíno Rodríguez anda metido hasta los codos, sino en todos como el de Manzanillo donde promueve a la cara amiga de su hija, Rosa María Bayardo Cabrera, para relevar a la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, quien manca no es y no tan fácil aceptará ser desplazada a la hora de las decisiones en la materia.

Se dice que…

*La incorporación del valioso por capaz y trabajador ex panista y adecista converso al 4teísmo, Enrique Michel Ruiz, como Director de Ecología del H. Ayuntamiento de Tecomán, fortalecerá el equipo de funcionarios del alcalde Elías Lozano Ochoa. ¿O no?

*Con los tiempos políticos adelantados por el destapador de corcholatas, desde el arranque de este mismo año 2023 empezará a verse una mayor actividad promocional por parte de todos los interesados en participar en el próximo certamen electoral. En adelante, el tema político electoral irá ganándoles terreno en los medios de comunicación a otros como el de la inseguridad y la violencia imperantes en el estado.