POR LA CUARTA

AL DESNUDO

Por: ÉDGAR RODRÍGUEZ.

Con los sindicatos no ha podido, sus alfiles han quedado más que vapuleados y no atina a dar pie con bola, pero como no entiende que no entiende, el gobernador adjunto Arnoldo Vizcaíno Rodríguez con derecho a colocar en puestos clave a quien considera le serán leales sin importar el partido político del que provengan, con o sin la venia de su hija Indira, presto está a colocar su siguiente pieza, ahora en el Poder Judicial del Estado.

Las tundas recibidas no lo achican, al contrario, lo envalentonan y aferran más al trono ganado por su primogénita quien pasa más tiempo en la Ciudad de México atendiendo proyectos aspiracionales de Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia de la república, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez va por su cuarto intento para sanar su orgullo, no vayan a creer que porque él pone y disponte a discreción en el gobierno diferente de la cuarta transformación.

Sólo la gente mal pensada podría creer que al arrocero de Buenavista que despacha de las 5 de la madrugada hasta las 12 de la noche, recibiendo llamadas y dando instrucciones a los funcionarios cuatroteistas que cobran y cobrarán en todos los poderes si le son fieles aplaudidores e integrantes del grupo “Experiencia y Sabiduría”, los bien intencionados no.

A pesar de haber emprendido tres infructuosas luchas donde la clase trabajadora de la sección 39 del SNTE, de la sección XII del ISSSTE y del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno estatal le dejaron en claro su rechazo a la intromisión en asuntos que no le competen, cual terco es, Arnoldo ahora se prepara para emprender su cuarta intento, pero ahora metiendo mano en el Poder Judicial del Estado, institución que el próximo mes de noviembre renovará su órgano máximo en la figura de su presidente del pleno que actualmente ejerce el magistrado Bernardo Salazar.

El gobernador de facto, para atraer más incondicionales a su rebaño, desde el año pasado sin los efectos que él hubiese querido, emprendió a través de un grupo de abogados una campaña de desprestigio del Poder Judicial con el pretexto de mejorar las condiciones de impartición de justicia en nuestra Colima.

La estrategia le falló a Arnoldo al utilizar como punta de lanza a abogados que no gozan de reconocido prestigio como es el caso de Pablo Navarrete Zamora hombre que de la única fama que goza es la de ser un reconocido agiotista, negocio que le ha permitido lucrar con la necesidad de la gente de escasos recursos.

El teatrito se les cayó y puso en alerta no solo a los trabajadores del poder judicial sino también a los diez magistrados y magistradas que conforman el pleno. Sin embargo, como premio de consolación el hermano de Pablo, Guillermo obtuvo la dirección de la Secretaría General de Gobierno y Brenda Gutiérrez Vega, también parte del grupo de abogados agitadores, la dirección del Registro Civil.

Vizcaíno Rodríguez sin su grupo de abogados grilleros, ahora cabildea con algunos magistrados para que operen en la sucesión y posicionen a la Magistrada Lilia Hernández Flores por cumplir con los intereses de la 4T.

Para tal fin el nuevo miembro prominente del grupo Experiencia y Sabiduría, el magistrado José Alfredo Jiménez, recordado por todos los cochupos realizados al frente de la presidencia, tiene como encomienda arnoldista-cuatroteista la de cooptar a los magistrados a cambio de privilegios económicos.

Se dice que…

*Los actuales magistrados tienen todos los elementos para analizar y decidir quién será el relevo Bernardo Santana, si deciden mal, el pueblo bueno de Colima será quien pague las consecuencias.

*Tan caro le habrá salido el puesto a Guillermo Navarrete Zamora que hasta por levantar un dedo la gobernadora Indira Vizcaíno Silva es objeto de pleitesía por parte del abogado que se quedó suspirando por la presidencia del Supremo tribunal de Justicia del Estado.