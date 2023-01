Por falta de maestros, se manifiestan en la secundaria ‘José Luis Gudiño’ de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Alumnos de los diferentes grados de la escuela secundaria federal “José Luis Gudiño Toscano”, apoyados por padres de familia, se manifestaron en el ingreso del plantel ubicado en la colonia Indeco, por la falta de maestros y de atención de las autoridades educativas a este plantel.

La manifestación inició alrededor de las 6:45 de la mañana de este martes, hora que empezaron a llegar los alumnos acompañados de sus papás.

En el lugar, Omar López Castillo, subdirector de escuelas secundarias, atendió el reclamo de los alumnos y padres de familia, sin lograr convencer al alumnado.

Los alumnos comentaron que su inconformidad es porque no tienen todos los maestros completos y los propios padres presentaron papeles a la secretaría de educación, “pero no nos quieren mandar que hasta que ya se acabe este ciclo escolar, pero como nos van a recuperar estos 5 meses que no tuvimos maestros de química, ya tenemos más de tres semanas sin varios maestros”.

Y agregan: “entonces empezamos a reclamar a la directora y al subdirector, y varios padres de familia fueron a Colima a la secretaría de educación y las dieron respuesta negativa, no hicieron nada y a ahora este señor (Omar López) que vino nos dice que es culpa de la dirección por no haber pedido maestro cuando ellos ya lo hicieron, y la SEP les dio respuesta negativa”, dijo una alumna.

Denunciaron que son varios maestros los que hacen falta “y lo que hacen es mandar un maestro para todos los años”, señalaron los alumnos en tono molesto.

«En tercero A y B coincidimos con horas de ciencias y el maestro no se puede partir en dos y este señor (Omar López) no entiende que un solo maestro no puede cubrir todas las materias».

Por su parte, Cintia Aceves, madre de familia, dijo que está muy inconforme con lo que está pasando en esta escuela secundaria: “mi hija ya está en tercero de secundaria y no va a poder entrar al bachillerato de la Universidad de Colima por las calificaciones tan bajas porque no tienen maestro, y no tienen todas sus materias”, lamentó.

“Y solo que con esta manifestación pudo venir alguien de la SEP y ahorita pues nos dicen que ya hay maestro, solo porque nos manifestamos”, señaló.

Comentaron los alumnos que antes de salir a vacaciones de diciembre les dijeron que regresando iban a tener maestro, “y pues nada”.

Los alumnos no entraron a clases, porque el reclamo es ‘¿quién les va a recuperar esas materias?’ Por lo que la advertencia es que van a regresar a clases hasta que tengan a sus maestros completos, “porque un solo maestro no va a poder cubrir todas las materias que hacen falta”, aseguraron.