Poca respuesta de colimenses a promociones de sector restaurantero

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Felipe Santana Linares, la población ha respondido muy poco a las dinámicas de descuentos que ofrece el sector restaurantero en el estado.

“Hay muy poca dinámica, no sé si no lo estamos comunicando bien, si no habrá mucho interés o falte algo”.

Explicó que ante las situaciones económicas por el impago de gobierno estatal y el Covid-19, en distintos restaurantes se ofrecen descuentos, cortesías o envíos gratuitos.

Esto es para beneficiar a personal médico, a trabajadores de gobierno del estado, jubilados y pensionados así como quienes laboran en el sector educativo.

¿DÓNDE VER LOS DESCUENTOS Y PROMOCIONES?

En las páginas oficiales de Canirac en Instagram, Twitter o Facebook donde está el listado de todas promociones vigentes.