POBREZA BANCO MUNDIAL

Jamás es perdido el

bien que se hace.

Francois Fenelon.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

El disminuir la pobreza extrema ha sido una de las metas planteadas por más de 145 países que comparten y se preocupan por establecer condiciones de vida dignas para la población, pero no solo basta con reducirla, sino que una vez lográndolo esta sea sostenible en todo el mundo.

Se puede decir que la brecha que divide a la pobreza extrema ha sido reducida en las últimas décadas en gran medida a la meta lograda en el primer objetivo de desarrollo del milenio (ODM), sin embargo, independientemente de los logros alcanzados podemos decir que la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza extrema hoy en día se encuentra según las últimas mediciones en condiciones prácticamente altas.

Aunado a lo anterior debemos precisar que las proyecciones realizadas con relación al crecimiento de la economía mundial no son del todo favorables, razón por la cual no se garantiza que para el año 2030 el hablar de pobreza extrema sea algo que en su momento padeció un sector de la sociedad.

Hoy en día la población extremadamente pobre se encuentra situada en África del Sur, tan solo en esta región la disminución de pobres no representa cifras alentadoras ya que en el periodo comprendido desde el año 1990 y 2013 solo reflejo una baja en 4 millones.

Con relación al continente Americano, el panorama no es nada favorable, ya que según los resultados más recientes señalan un incremento en los años 2015 y 2016, cifras confirmadas por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Señaló la funcionaria que los indicadores arrojan cifras nada alentadoras ya que tan solo del año 2014 al 2016 se presentó un incremento en 2% que representan 61 millones de pobres mas.

Sin embargo, fue muy enfática en señalar que existen varios factores que fueron imprescindibles para evitar que estas cifras fueran más desfavorables, como es el establecer políticas distributivas y redistributivas, reformas tributarias, salarios mínimos y estrategias enfocadas a disminuir la pobreza.

Un tema por demás importante es el relacionado con las pensiones, ya que se estima que para el año 2040 estaremos ante un escenario donde las personas con edad de 60 y mas estarán superando a las de 0 a 14 años y que las de 80 años aumentará aproximadamente en unos 20 millones, razón por la cual es de vital prestarle especial atención al tema de pensiones, ya que deberá de privilegiarse la seguridad social para este tipo de personas.

El escenario en nuestro país no es nada alentador desde el punto de vista que la cifra de pobres sufrió un incremento muy importante y que tan solo entre los años 2008 y 2016 los números de pobres crecieron de manera nada favorable en 3.9 millones, lo cual habla de que las políticas sociales enfocadas a disminuir la pobreza no has sido las adecuadas.

Las anteriores cifras revelan que las políticas públicas llevadas a cabo por los tres órdenes de gobierno en nuestro país están faltando a una visión bien definida sobre qué factores inciden de manera significativa en el combate a la pobreza extrema y a la pobreza, ya que los recursos que canalizan para diferentes programas sociales vía presupuestos de egresos se realiza sin considerar las condiciones que propicien la disminución de carencias entre la sociedad.

En el caso particular de nuestro estado, en temas como salud, educación, alimentación, seguridad social, rezago educativo, ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, sufrieron disminuciones considerables, logrando con esto que los índices de pobreza pasaran de 34.3 a 33.6 y en el caso de pobreza extrema de 3.4 a 2.6 y solo en el caso de la calidad y espacio de vivienda paso del 10.9 al 11.4, es decir, tan solo en este caso en particular se debe trabajar ya que hubo un incremento en la población que se ubicó en este sector con un incremento no muy considerable.

Una de las grandes preocupaciones y contra las cuales tiene que trabajar los gobernantes es en el sentido de lograr que la población tenga acceso a buena salud, a servicios de salud dignos, agua potable, energía eléctrica y otras necesidades básicas que la sociedad requiere para abandonar esa zona de carencias que por cuestiones de tipo geográfico, étnico, mala planeación al proyectar el presupuesto de egresos e incluso de género se convierten en barreras importantes para lograr disminuir los índices de pobreza y pobreza extrema.

