Playas de Colima son aptas para el periodo vacacional de invierno: Coespris

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), informa que las trece playas más concurridas en Armería, Tecomán y Manzanillo, son aptas para su uso recreativo y no representan ningún riesgo para la salud de la población colimense y miles de visitantes en el periodo vacacional de invierno, toda vez que se encuentran muy por abajo del límite de riesgo sanitario por contaminación bacteriológica.

Lo anterior, como resultado del monitoreo pre-vacacional de agua de mar, realizado en los 28 puntos de muestreo por verificadores sanitarios de Coespris del 28 de noviembre al 6 de diciembre. La dependencia estatal reportó que se tomaron 168 muestras que estuvieron dentro del rango establecido en el indicador de calidad, que es de 200 enterococos fecales por cada 100 mililitros del agua de mar, esto conforme a los resultados emitidos por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Agregó que aún continúa la marea roja no tóxica en Manzanillo y hasta el momento no hay reportes de intoxicación por consumo de moluscos bivalvos (ostiones, almeja, callo margarita, entre otros), por lo que no representa un riesgo para la salud de las personas. Sigue la vigilancia en las playas, en coordinación con el Instituto Oceanográfico del Pacífico, de la Décima Región Naval de Manzanillo, así como de los productos y servicios, con el propósito de reducir riesgos sanitarios para los turistas y colimenses.

Recomendó que, si alguna persona llega a presentar síntomas (fiebre, dolor intestinal, vómito, diarrea, dolor de oído, dolor intenso y constante de cabeza, irritación de ojos o piel), debe acudir al médico del hotel donde esté hospedada o al Centro de Salud más cercano, donde le brindarán la atención médica adecuada. Quienes presenten dichos síntomas no deben auto-medicarse ni iniciar su viaje de regreso a su lugar de origen sin antes consultar a personal médico.

Las y los vacacionistas deben alimentarse sanamente y estar alertas a su condición de salud, ya que las enfermedades gastrointestinales también pueden tener su origen en alimentos o bebidas descompuestas o contaminadas. Para cualquier información o aclaración sobre estos riesgos para la salud, pueden recibir orientación o asesoría en la Coespris en Colima, al 312-307-1487; en Tecomán, a la Jurisdicción Sanitaria número 2 al teléfono 313-324-3374, y en Manzanillo al número 314-332-0178.