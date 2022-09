Pide Griselda Martínez honestidad en las constancias de seguridad estructural que deberán presentar comercios después del sismo

*Así lo establece el Reglamento de edificaciones para el municipio de Manzanillo.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La presidenta Griselda Martínez señaló que, de acuerdo con la reglamentación municipal, diversos giros comerciales deberán presentar al Ayuntamiento de Manzanillo una constancia de seguridad estructural, esto debido a que el sismo ocurrido el pasado lunes superó los 7.5 grados Richter, por lo que pidió honestidad y responsabilidad a los técnicos profesionales que emitan dictámenes y documentación, pues deben tener presente que se trata de la seguridad de la población en general y si su dictamen no se hiciera a conciencia, pondrían en riesgo la vida de las personas.

Y es que de acuerdo con el artículo 118 del Reglamento de Edificaciones Para El Municipio de Manzanillo establece que dicha constancia “deberá de presentarse ante la Dependencia Municipal, que tendrá que renovar el propietario cada 5 años o después de cada fuerte sismo, huracán o siniestro, en la que un Corresponsable en Estructural haga constar mediante escrito presentado ante la Dependencia Municipal, que dichas construcciones se encuentran en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y sus normas”.

En ese sentido, la alcaldesa manifestó que esta reglamentación municipal define a los giros comerciales que están obligados: “escuelas públicas, privadas y cualesquiera otras Instalaciones destinadas a la enseñanza; centros de reunión, tales como cines, teatros, auditorios, salones de conferencias, restaurantes, discotecas, centros nocturnos, casinos, salones de fiestas, museos, estadios, plazas de toros, hoteles, moteles, centros comerciales, tiendas de autoservicio o cualquier otro de uso similar; instalaciones deportivas o recreativas que sean objetos de explotación mercantil, tales como canchas de tenis, squash, gimnasia olímpica, boliches, albercas, locales para billares, juegos de salón o video juegos; y ferias con aparatos mecánicos, carpas, circos y cada vez que cambian de ubicación”.

Griselda Martínez insistió en que en este tipo de valoraciones debe privilegiar la honestidad, pues se trata de proteger a vida de la población, “no tenemos que dar pie a actos de corrupción, pues sabemos, a lo largo de la historia, que el costo que se paga por ello es muy alto”.

Indicó que las o los propietarios de esos negocios deberán contratar a un de los responsables de obra registrados ante el Ayuntamiento para que emitan ese certificado, el cual deberá ser presentado ante las direcciones de Desarrollo Urbano y de Protección Civil y Bomberos, “sólo pido a la gente que no hagan trampa que no contraten gente corrupta. Porque luego nos dicen que cumplen con todo y resulta que no y eso cobra vidas”.

Como un ejemplo, la alcaldesa de Manzanillo, habló en particular del caso del gimnasio Capital Fitness que colapsó en Plaza Punto Bahía con el terremoto del lunes 19 de septiembre, negocio que dijo, fue clausurado a mediados de este año por presentar mínimos elementos de seguridad respecto a sus dictámenes y plan de contingencias, “se clausuró porque se negaron a cumplir con Protección Civil del municipio; el establecimiento se clausuró hasta que no cumpliera con lo requerido; una vez que los responsables del gimnasio entregaron los dictámenes avalados por empresas particulares, se levantó la clausura”.

Señaló que de esa misma forma se clausuraron diversos negocios por no cumplir con los dictámenes de Protección Civil, “A nosotros nos interesa la seguridad de la población, no hacemos favores ni atendemos padrinazgos o amiguismos”.

La alcaldesa informó que, en el caso del gimnasio, tras su clausura, presentó dictámenes sobre seguridad estructural, “los entregó y se le quitaron los sellos de clausura. Por ello debe haber una responsabilidad ejemplar en aquellos profesionistas que emiten documentos fraudulentos, porque cobran por emitirlos. Deben tener sanciones ejemplares para que no expidan documentos con información falsa, señalando que un inmueble está en buenas condiciones”.

Insistió que si se paga a alguien para que emita un documento sin cumplir será un acto de corrupción por el cual deberá ser sancionado, “ésta no sólo se da entre funcionarios públicos, sino también entre particulares, y la corrupción cobra vidas, “nosotros no aceptamos solicitudes, ni recomendaciones, ni hacemos favores de al regidor, ni al diputado, ni a la gobernadora y actuamos así porque representamos a la población que va a estos establecimientos y no podemos omitir una obligación que ellos tiene por una recomendación de alguien, y así lo podemos demostrar, cómo este gimnasio que no cumplía y después el supuesto cumplimiento que ellos tuvieron y luego la tragedia tan lamentable que aconteció el pasado lunes”.