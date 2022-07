Pide el regidor Sergio Anguiano que estacionamiento de funcionarios sea para el pueblo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El regidor panista Sergio Anguiano Michel ha planteado en sesión de Cabildo que los espacios destinados para estacionamientos de los funcionarios de primer nivel sean retirados y “cedidos” al pueblo general.

El regidor dijo que los funcionarios de primer nivel no deben tener esos privilegios “y no es justo que mientras algunos automovilistas no tienen espacios para ir a comprar, estos funcionarios se adueñen todo el día de casi una cuadra”.

Anguiano Michel admitió que el centro histórico carece de estacionamientos y esto va en perjuicio del comercio establecido, por lo que pidió a los funcionarios de primer nivel a que solidaricen y cedan el espacio que ocupan a un lado de la presidencia municipal para que sea utilizado por el pueblo en general.

El regidor panista dijo que espera una respuesta del alcalde Elías Lozano a este planteamiento.