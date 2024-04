Pide Diana Zepeda a los armeritenses que no se dejen engañar de falsas promesas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- La candidata de Morena a la diputación local por el distrito 9, Diana Zepeda Figueroa pidió a los armeritenses a que no se dejen engañar “pues hay cosas que está prometiendo personajes y que me gustaría aclarar, antes de qué su servidora iniciar este proceso, de campaña aprobamos más obras que es para este 20-24 que si no han iniciado es porque obviamente hay un proceso de licitación, pero que sepan que esas obras ya están aprobadas, que esas obras se aprobaron antes de solicitar mi permiso por eso pedimos que no los engañen”.

La candidata al distrito 9 detalló algunas de las obras que ya han sido aprobadas en el ayuntamiento y que “por ahí un candidato anda prometiendo como gestiones de él, como son el parador turístico que se va a construir en el Paraíso, o las calles que alguien está prometiendo en la colonia Flor de Coco que ya están aprobadas y que además están publicadas”.

Diana Zepeda señaló que han estado informando a la ciudadanía donde han estado “ciertos candidatos, le pedimos a la gente que no se dejen engañar pues ya están aprobadas esas obras y son obras de gran impacto como es la remodelación total del jardín”.

Por otra parte Diana Zepeda dio a conocer que su campaña marcha con buenos resultados pues ha sido bien recibida en los lugares que ha visitado y que ha sido la misma población la que le ha reconocido como una mujer de resultados.