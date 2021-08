Pidan al pueblo que me vaya: reta AMLO a ‘retrógradas, corruptos, clasistas y racistas’

CN COLIMANOTICIAS

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a “retrógradas, corruptos, clasistas y racistas” a unirse y convocar a los mexicanos a votar para que presente su renuncia al cargo, en la consulta de revocación de mandato prevista para marzo del 2022.

“Ahora vienen de nuevo, otro desafío, que se vuelvan a agrupar, para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación de mandato, esto es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacífica por la vía democrática, el pueblo va decidir si me quedo o me voy en marzo, quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie”, planteó durante su conferencia de prensa de este martes

El presidente López Obrador aseguró que dicho grupo se unió en junio, cuando no querían que Morena tuviera una mayoría en el Congreso de la Unión.

“El bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio que no quería que contáramos con la mayoría en el Congreso y se juntaron todos. Salió el pensamiento rancio, conservador, que siempre se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX”, lamentó.

Con información de Latinus