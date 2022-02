Pese a boicot de la CNTE, Elba Esther Gordillo celebró su boda religiosa en Oaxaca

CN COLIMANOTICIAS

Oaxaca.- La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, realizó su boda religiosa con el abogado Luis Antonio Lagunas al anochecer del sábado, según dio a conocer su yerno, Fernando González, presidente de la agrupación política Redes Sociales Progresistas (RSP).

Gordillo finalmente celebró su boda en el Jardín Etnobotánico, ubicado al interior del exconvento de Santo Domingo en la capital oaxaqueña, pese a que por la tarde maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vandalizaron el lugar.

González compartió diversas imágenes el enlace religioso, en las que se puede ver a la exlideresa magisterial caminar al altar, besar a su esposo y bailar, así como a los invitados en las mesas.

Con el correr de las horas, en redes sociales se han difundido videos de la boda, uno en el que se puede ver a Gordillo y a su ahora esposo bailar el tema ‘You’re the first, the last, my everything’, popularizado por el cantante Barry White.

ZONA ROJA.

¡Eh, eh, eh, eh! Así la boda y el baile de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas en #Oaxaca.

La protesta anoche de la Sección 22 del SNTE no pudo impedir la magna fiesta.

Video: redes sociales. @julioastillero @AristeguiOnline @Milenio @lasillarota @Reforma pic.twitter.com/UKbv35KNJG — García Morales I. (@May_Garcia_M) February 13, 2022

El menú de la cena consistió en una burrata de quesillo con higos, argúgula, pistache y reducción de balsámico, como entrada. La burrata es un queso originario de la Apulia italiana, similar a la mozzarella pero más cremoso.

Otra de las entradas fue un ceviche de pescado del día con sorbete de mezcal y chip de mango. Luego se sirvió una sopa fría de aguacate con cubitos de manzana verde.

De plato fuerte, los invitados pudieron elegir entre un lechón al horno estilo Tehuantepec con trozado de papa y coloradito o un mole negro con guajolote criollo confitado servido con plátano macho frito.

De postre, hubo bomba de chocolate, crujiente de praliné con salsa de caramelo o leche planchada con chicozapote.

Luego de que se retiraran los profesores de la CNTE, el personal del lugar se dio a la tarea de reacondicionar el sitio para que se pudiera llevar a cabo la fiesta.

Con información de Aristegui Noticias.