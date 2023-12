Personal de gobernadora es insensible, acusa Jiménez Rangel, dirigente de ‘Por una Mejor Justicia’

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente de la asociación “Por una Mejor Justicia”, Francisco Jiménez Rangel, calificó de insensible a personal de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

Dio a conocer que por consecuencia no volverán a buscar a la mandataria estatal para tener acercamiento y plantearle inconsistencias que visualizan en aplicación de la justicia en Colima.

El abogado expuso que acudió acompañado de Calendario Orozco Torres, integrante de la Asociación a la oficina de Gobierno en busca de Armando Velázquez, secretario particular de la gobernadora Vizcaíno Silva a fin que les agendará una cita.

Sin embargo derivado a que el funcionario se encontraba en la Ciudad de México, una licenciada -cuyo nombre no proporcionó- los atendería.

Jiménez Rangel expresó que estuvieron hora y media, momento en que una asistente salió de la oficina y expuso que la licenciada no los atendió.

Ante ello el dirigente de “Por una Mejor Justicia”, reclamó la falta de profesionalismo.

“Vemos que no hay sensibilidad con esta gente que tiene ahí, ya no vamos a buscarla porque no quiere hablar con nosotros. La gente que está ahí no tiene sensibilidad social, no se si sea el perfil que quiere la gobernadora”.

El abogado expresó que la gobernadora, Vizcaíno Silva, está cerrando la comunicación y es obligación recibir a las asociaciones civiles.