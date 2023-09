Persona adulta mayor pide que Bienestar Colima le restituya su pensión 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Antonio Castillo Cerón, persona de la tercera edad de Villa de Álvarez solicita a la delegación de Bienestar de Colima le restituyan su Pensión Bienestar para personas Adultas Mayores.

El hombre de 87 años expresó que este 2023 se le quitó la pensión, bajo el argumento de que desde hace cuatro años se le había depositado doblemente el recurso del gobierno federal.

“Pero no se me depositó de manera inmediata 4 mil pesos, me dieron 1 mil 500 y fueron subiendo hasta 4 mil pesos, y ahorita están dando 4 mil 800 pesos; entonces no es justo que se me descuenten 4 años, siento que abusan de mi pobreza”.

Añadió que el gobierno federal, en Las Mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice “primero pueblo, primero los pobres”.

”Y yo soy pueblo y soy pobre y quiero que se me tome en cuenta, que se me restablezca mi pensión porque me hace falta”.

El hombre, cuyo domicilio en en la calle Benjamín Amador Cisneros 1248 en colonia Tabachines sur de Villa de Álvarez, hizo el llamado a la delegada del Bienestar en Colima, Viridiana Valencia Vargas, a que le tome el caso “y no me olvide, ni olvide a todos los viejos que estamos en ese sistema porque hay muchos que nos quitaron la pensión aduciendo ese problema”.

Castillo Cerón, quien vive con su hija con discapacidad, expuso que para mayor comunicación su número celular es 312 125 8554.