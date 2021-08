Peralta pide a Vizcaíno gestionar juntos recursos ante la SHCP para reparar daños tras paso de ‘Nora’

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Luego de los daños en Colima ocurridos tras el paso del huracán “Nora”, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, dio a conocer que buscará junto con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, hacer una gestión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para reparación de infraestructura.

“Aún no tenemos la cuantificación concluida, se están haciendo los trabajos, hablé con la gobernadora electa Indira Vizcaíno para que entre los dos podamos hacer una gestión en Hacienda”.

Mencionó que la propia Vizcaíno Silva hace un trabajo de cuantificación y tienen que coincidir con los números y buscar que Hacienda genere un apoyo extraordinario para poder salir adelante con las afectaciones ocurridas tras el Huracán.

Peralta Sánchez aseguró que hay afectaciones importantes en infraestructura, ya se colapsó el puente que va a Minatitlán, y en algunas otras vialidades como en La Becerrera, Comala donde está limitado el paso.

“Hay algunas casas que fueron inundadas, familias que han perdido ahí lo que tenían y pues requieren apoyo. Hay necesidad de mucho apoyo social y yo creo que lo más afectado fue el campo, sobre todo en la parte de Marabasco, con el desbordamiento, tenemos muchas hectáreas afectadas”.

HABRÁ 230 BASIFICACIONES

Por otro lado, Peralta Sánchez dio a conocer que «la cifra última que tenemos es de 230 trabajadores que se basificarán».

Además negó que se basifique a personal de primer nivel de gobierno, ya que argumentó que se está haciendo solamente a quienes cumplan con los requisitos que establece la ley.

“Es una lista cerrada, lo quiero dejar muy claro, porque después vienen más personas a pedir basificación, ya no hay manera, ya está la lista cerrada y solamente se atendió ese derecho a quienes lo tenían por ley”.

Agregó que es un tema que va más allá de la voluntad política porque quienes tienen ese derecho pueden demandar en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; y finalmente si tienen derecho, la ley les va a conceder la razón.

“De tal manera que, si hubiere un caso que no cumpla con la ley, que no era una responsabilidad basificable, se puede revertir, si es que no cumple con lo que establece la norma”.

El gobernador refirió que no afecta las finanzas estatales, ya que se mandan al escalafón más bajo y consideró que hay un ahorro importante conforme a lo que se les pagaba para que puedan estar basificados.

“Y se conviene que las prerrogativas sindicales se tienen que ir generando en un plazo de tres años, de tal manera que se puede hacer una planeación para que no tenga un impacto inmediato en las finanzas públicas”.