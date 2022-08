Pendientes en el Congreso 10 demandas de Juicio Político; Nacho no ha sido notificado; ‘no lo encuentra el Congreso’

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tras dar a conocer que en la actualidad la Comisión de Responsabilidades del Congreso Local analiza un total de 10 expedientes de Juicio Político en contra de servidores públicos de anteriores administraciones municipales y del Gobierno del Estado, el presidente de dicha Comisión de la Sexagésima Legislatura, Armando Reyna Magaña, recordó que uno de esos Juicios es contra el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, “quien no ha podido ser notificado” pues “el Congreso del Estado no ha logrado localizarlo en ningún domicilio”.

Este martes la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, que preside el diputado de Morena, Armando Reyna Magaña, sostuvo una nueva reunión de trabajo para dar seguimiento a las 10 demandas de Juicio Político que tiene en estudio.

El legislador de Morena al referirse al Juicio Político en contra del ex mandatario estatal precisó que en este expediente “nos encontramos” a Nacho Peralta para notificarle, es lo más complicado, “pero estamos agotando todas las instancias que nos faciliten la información”.

Precisó que el ex gobernador tiene domicilios registrados en la entidad, “sería cuestión de verificar si todavía reside en algunos de ellos, porque debe comprobarse esa residencia”.

Confió en que en unos días más se puedan realizar las notificaciones de los juicios políticos, no solamente en el caso del ex mandatario, sino en otros que todavía se encuentran en ese proceso.

Dio a conocer que en la actualidad se encuentran en estudio y recopilando toda la información necesaria en contra de otros ex servidores públicos y “de un diputado en activo”, al cual se le han abierto “tres expedientes de Juicio Político”.

El legislador expresó que hay avances en las 10 demandas de juicio político interpuestas en contra de ex funcionarios, incluyendo al propio Ignacio Peralta; así como los ex alcaldes Leoncio Morán Sánchez y Felipe Cruz Calvario.

Mencionó que “vamos muy avanzados en todos los juicios, a pesar de que es mucha la carga de trabajo y por eso da la impresión de que estos procesos caminan lento”.

Asimismo, dio a conocer que no existe fecha para iniciar ninguno de esos Juicios Políticos. “Estamos trabajando en ello” y agregó que los presuntos responsables, entre ellos “un diputado local que ya ha sido notificado”, podría ser convocado a declarar.