Participa universitario en congreso internacional ‘Geompack’

Colima, Col.- Paolo Amore, físico y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, recientemente participó en el congreso internacional “Geompack”, patrocinado por el Isaac Newton Institute (INI) de Cambridge, Reino Unido, que tuvo lugar en la Universidad de Aberystwyth, en Gales.

En este congreso (workshop) participaron matemáticos, físicos e ingenieros de varias instituciones presentando los últimos resultados en temas de packing (empacamiento) con aplicaciones en distintas áreas del conocimiento (materia condensada, biofísica, ingeniería). El programa del congreso y los videos de las charlas están disponibles en el sitio del INI: https://www.newton.ac.uk/event/pmv/ y www.newton.ac.uk/event/pmvw01/.

El empacamiento, como lo ha dicho Paolo Amore, “es encontrar la forma óptima de arreglar un cierto número de objetos en un cierto espacio”. El problema de empacamiento, dice Paolo, “es multidisciplinario, ya que es relevante en el estudio de la materia condensada (física), en física de fluidos, en las matemáticas y en la ciencia informática (computer science)”. También es relevante en la industria, en todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento óptimo de material.

Durante el evento en Gales, el investigador impartió dos charlas sobre su trabajo de investigación en temas de packing: en la primera charla habló del tema de “empacamiento hexagonal curvo”, o sea, de la posibilidad de obtener configuraciones de empacamiento muy densas dentro de contenedores en forma de polígonos regulares con un número de lados múltiplos de seis (dodecágono, octadecágono, etc.), para valores especiales del número de discos (“números mágicos”).

En la segunda charla habló de un algoritmo de empacamiento recién desarrollado por él y sus colaboradores, que permite buscar eficientemente configuraciones densas en contenedores de forma arbitraria en dos o más dimensiones.

Cabe destacar que el trabajo referente a la primera charla ha sido publicado durante este año en la revista “Physics of Fluids”, de la editora American Institute of Physics, mientre el segundo trabajo está actualmente enviado a la misma revista, para ser evaluado (https://www.ucol.mx/noticias/nota_11124.htm).

Un aspecto que el físico destaca es que en ambos casos las investigaciones involucran a estudiantes de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias, que aparecen como co-autores. Un total de cinco jóvenes participaron en diferentes momentos de su formación; dos de ellos, recién graduados de la carrera de Física, empiezan un doctorado en universidades de Estados Unidos, dos más se encuentran en el último año de la carrera y otro va a la mitad.

“Hemos tenido la oportunidad de hablar también con dos de estos estudiantes, Damián Alejandro de la Cruz y Valeria Hernández, que actualmente cursan el séptimo semestre de Física”, detalló.

Por su parte, Damián Alejandro comentó que participar en la investigación sobre packing ha sido una nueva experiencia, a la que fue adaptándose porque requiere dedicarle tiempo. Mencionó que Valeria y él trabajaron durante las vacaciones de verano en este proyecto y que, aparte de dedicarle mucho tiempo y energías, fueron necesarias tres cosas principalmente: imaginación, paciencia y gusto por hacer investigación.

Valeria, por otro lado, mencionó que al inicio sintió un poco de miedo porque no estaba segura de cómo iba a ser el trabajo, y que el tema del packing se le hace interesante por sus aplicaciones en el área de Física y Biofísica, áreas de trabajso que llama su atención para sus estudios futuros.

Para su profesor, cabe mencionar, ha sido una contribución muy buena lo hecho por sus alumnos: “Me siento muy contento porque a algunos de ellos les permitirá postularse para un posgrado y fortalecerá su currículum vitae al publicar sus investigaciones. Que los jóvenes en formación hagan investigación es muy importante, pues funciona de forma distinta a la clase normal, donde se abordan temas que ya están desarrollados y se tienen muchas fuentes de información para la tarea o para resolver un problema”.

“Cuando uno hace investigación -dijo para finalizar- hay un problema abierto donde no puedes simplemente buscar un recurso porque ya no sería investigación. Puede ser incluso frustrante cuando no obtienes resultados, o cuando descubres que lo hecho no es realmente novedoso”.