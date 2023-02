Participa alumna de UdeC en el Discovery Camp 2030, en la India

*Samantha Cervera atendió sesiones sobre la Agenda 2030, mediante un campamento presencial que ofreció el Kalinga Institute of Industrial Technology de la India, en un evento financiado por UMAP .

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La alumna de segundo semestre de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, Samantha Patricia Cervera Sánchez, participó hace unos días en el programa “Discovery Camp 2030: Future is now”, que ofreció el Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), ubicado en la India y financiado por la UMAP.

UMAP es el acrónimo de la University Mobility in Asia and the Pacific, que se fundó en 1993, iniciando sus actividades dentro del marco del programa de movilidad estudiantil en 2001. Actualmente comprende a 23 países/territorios con más de 200 instituciones miembros. Es una asociación voluntaria de representantes gubernamentales y no gubernamentales de educación superior de la región Asia-Pacífico, que tiene como objetivo “lograr una mayor comprensión internacional a través de la promoción de la movilidad de estudiantes y personal universitario”.

El objetivo del campamento en el que participó Samantha Cervera consistió en facilitar la participación de las y los estudiantes con la comunidad, mejorar sus habilidades interculturales y construir relaciones entre participantes de diferentes culturas. El campamento, que fue presencial, se centró en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: igualdad, energía y medio ambiente.

Durante su desarrollo, las y los estudiantes atendieron conferencias sobre la Agenda 2030 y los ODS, sobre desigualdad y experiencia indígena, implementación de medidas prácticas de eficiencia energética y sobre protección del medio ambiente y sostenibilidad. En entrevista, la estudiante dijo que para ser seleccionada realizó un ensayo sobre cómo aplicará los temas vistos en su profesión y vida personal.

Además, comentó que la inspiró la forma de trabajar respetando la sustentabilidad: “Participar me ayudó a conocer la existencia de la incubadora de negocios en la India, pero son sólo negocios sustentables; es muy interesante cómo asesoran a los alumnos para crear su negocio”.

Allá, compartió, “protegen a sus grupos indígenas; desde primaria hasta bachillerato, en lugar de inculcarles inglés, primero tienen que aprender la lengua indígena que se habla en su región, y a mí se me hizo interesante que en lugar de apartar a las culturas, las protegen y las aprovechan”.

También agradeció a la Universidad por el apoyo que da a sus estudiantes para generar experiencias que abonen al aprendizaje en las aulas: “La UdeC siempre está al pendiente de estas convocatorias y apoya a sus alumnos a crecer, y creo que eso le hace a uno mejor como persona”.

En este sentido, reconoció el seguimiento que se le brindó desde que empezó su proceso para participar en este programa, ya que todo el personal de su plantel la alentó y no la dejaron sola en ningún momento: “Les diría a los chavos que si están interesados en aplicar para una oportunidad como la mía, lo hagan porque es una experiencia que cambia por completo la vida”.