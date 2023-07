Para el Ejercicio Fiscal 2024 se dialogará con dependencias y organismos autónomos; Reyna

*Pretende el Congreso abatir “el menor número de rezago legislativo” al termino de la Gestión.



Alfredo Quiles Cabrera



Colima.- Armando Reyna Magaña, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y Coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Sexagésima Legislatura Local, dio a conocer que en el mes de octubre el Congreso habrá de sostener una serie de reuniones con titulares de dependencias y organismos autónomos para “conocer sus planteamientos económicos” antes de la aprobación del Presupuesto 2024 que habrá de enviar el Ejecutivo Estatal a dicha representación popular.



El legislador recordó que en el mes de septiembre inicia el periodo de receso y será “a partir de octubre cuando vamos a comenzar con el análisis del Presupuesto para 2024 y dictaminar reformas que en este momento tenemos pendientes”.



Agregó que para diseñar el gasto presupuestario del próximo año se tendrá que realizar un trabajo de acercamiento con varias dependencias y organismos que solicitan un incremento.



Asimismo, subrayó que los diputados locales trabajarán en las iniciativas pendientes, con el objetivo de no heredar ningún rezago, reconociendo que la Comisión de Estudios Legislativos, por su naturaleza, es la que registra el mayor rezago.



En la actualidad existen más de 100 iniciativas en las comisiones de trabajo del Poder Legislativo que no han sido analizadas, pero que se pretenden abatir durante la presente legislatura.



Armando Reyna indicó que las diferentes comisiones se encuentran trabajando en las iniciativas pendientes, con el objetivo de determinar cuáles son viables y también las que tendrán que desecharse.



Dijo que “tenemos la intención de realizar ese análisis para que no siga creciendo el rezago que existe actualmente, pues incluso contamos con iniciativas que no se trabajaron en la legislatura pasada”.



Para terminar, Reyna Magaña señaló que no se quiere heredar rezago a la próxima legislatura, “la intención es dejar lo menos posible a quienes lleguen en el siguiente periodo a este Congreso del Estado”.