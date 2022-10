¡PAPELAZO!

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

El que le ordenaron hacer al bisoño abogado Armandito González Acevedo que, por influencias de su papi, cobra como Director Jurídico del Congreso del Estado sin reunir los conocimientos y el fogueo que demanda el desempeño de un cargo público de tal envergadura, notoria deficiencia que no logró cubrirle su inseparable asesor Lalito Guía Velázquez al que Mandito trajo pegado a su oreja durante toda la diligencia de notificación al diputado priista Héctor Magaña Lara, del juicio político que se le sigue en su contra y del resto de integrantes del cabildo de Villa de Álvarez 2018-2021, tiempo en el que fungió como presidente municipal Felipe Cruz Calvario.

Hay que precisar que esa acción persecutoria de los diputados locales 4teístas no es por desviación de recursos del pueblo villalvarense como es el caso del ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez que esquilmó al pueblo bueno de Colima y a quien todavía no pueden localizar los policías chinos al servicio del Presidente de la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura Local, Armandito Reyna Magaña, sino por un tema meramente administrativo como lo fue el haber autorizado el servicio de moto taxis para pasajeros en Villa de Álvarez.

El encubridor de fechorías familiares y de aliados políticos, Reyna Magaña, que se la perdonó al ex síndico municipal de Colima 2018-2021, Ignacio Vizcaíno Ramírez; le dio todo el tiempo del mundo al ex Secretario de Planeación y Finanzas del gobierno pasado, Carlos Arturo Noriega García, para que se amparara; y no busca ni en el directorio telefónico al ex gobernador Peralta Sánchez para notificarle el juicio político que hay en su contra, se vistió de luces chuchiéndole a Magaña Lara, al imberbe muchachito González Acevedo al que todavía no le han salido los colmillos.

El resultado de la desaseada intervención orquestada por Reyna Magaña a través del Junior de Armando González Manzo, sin importarles que la Sexagésima Legislatura del Estado se encontraba en plena sesión, puede derivar en que el diputado priista Héctor magaña Lara alegue vicios en el procedimiento entablado en su contra, suficientes como para echar por tierra el manoseado juicio político entablado en su contra por los protagónicos pero muy limitados de entendederas diputados 4teístas.

Como la que no sabe es como la que no ve, y la disciplina 4trera es ciega, la Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura Estatal, Yommira Jockimber Carrillo (MORENA), no tuvo empacho en suspender la sesión en curso del miércoles 5 de octubre de 2022, para que Mandito González Acevedo y Lalito Guía Velázquez cumplieran la encomienda que les hizo Armandito Reyna Magaña.

“Estoy en sesión y no la voy abandonar, en todo caso, esperen a que concluya, al cabo no me voy a retirar, mientras llegan mis abogados para que sean ellos los que reciban están notificación y me orienten si debo recibir la notificación”, le clamaba y reclamaba el diputado Héctor Magaña Lara al Director Jurídico del Congreso del Estado, Armandito González Manzo, quien con la soberbia y la prepotencia que caracteriza a los ex priistas conversos a la nueva religión política 4teísta que tiene como Mesías a López Obrador, lo ignoró leyéndole el siguiente texto: “por lo que habiendo agotado la identificación del denunciado, procedo a dar cumplimiento al auto de fecha de 2022, dictada en el expediente CR-JP-001/2021, de la Comisión de Responsabilidades, con el fin de notificar y emplazar el acuerdo citado”. ¡Tan, tan!

“No voy a firmar nada, porque cuando estábamos en sesión, los compañeros jurídicos de aquí del Congreso del Estado, me están comentando que venían a notificarme, y yo les comenté a ellos que me permitieran que llegaran los abogados, a quienes inmediatamente les llamé y están por llegar, pero pues ellos ya levantaron actas y montón de documentos que ya los traían ellos escritos, nada más para transcribir y no me permiten que estén mis abogados, entonces yo no voy a firmar ese documento porque no tienen la atención de que cuando menos estén los abogados que me asisten, para que cuiden bien el debido proceso, entonces que quede grabado esto para cualquier situación que se pueda suscitar en el futuro respecto a este tema”, les dijo en sus caras Magaña Lara a González Acevedo y Guía Velázquez. ¡Y no firmó!

Se dice que…

*El grupo parlamentario 4teísta de la LX Legislatura Estatal, ya superó con creces a los de su misma filiación que conformaron la LIX, dato que confirma que siempre se puede estar peor, por más mal que se haya estado antes.