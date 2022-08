Otro accidente de Trailers en Autopista Colima-Tecomán

Por: Ángel Durán.

Ayer 21 de agosto a eso de las 9 de la noche, nuevamente un accidente de tráiler, ocasionó un congestionamiento peligroso y a la vez provocó otro accidente por alcance, en la autopista que viene de Tecomán a Colima, a la altura de los Asmoles.

Exactamente al bajar hacia los Asmoles, un tráiler volcó, llegó la Guardia Nacional para atender el accidente, pero una gran acumulación de carros en donde pude ver lo peligroso y fácil de que se te impacten, primero, por el horario y luego porque vienen vehículos alta velocidad y puede provocar más accidentes y desafortunadamente no había más autoridades para que resguardarán a los que se iban agregando la fila de automóviles.

Esto solamente se solucionará, y ojalá así ocurra, si se incrementa un carril más por cada lado a esta autopista, o sea, que haya tres carriles de Colima a Manzanillo como lo ha prometido el presidente AMLO. Pero también es importante que se analice y se resuelva por qué tanto accidente con los tráileres, seguramente no están cumpliendo con las especificaciones que legalmente tienen que cumplir, las policías que patrullan deben de poner en orden a los traileros y evitar que sean un riesgo para quienes transitan por esa carretera.

Ese tramo carretero (entre los Asmoles-Caleras), es altamente peligroso, se tiene que poner atención por parte de las autoridades, porque es cuestión de tiempo de que haya más accidentes y lo peor del caso es que hay muchas pérdidas de vida, ¿se pueden evitar? claro que sí, pero tendrá que haber una mejor vigilancia por parte de las autoridades policiacas encargadas de controlar que el tránsito que por ahí pasa, sea aseguro.

Los tráileres, con tan simple lógica, se ven que no cumplen con las especificaciones de amarrar bien su carga, que, quizá quienes los manejan no cumpla con los deberes de cuidado, manejan en exceso de velocidad y en precarias condiciones las unidades de automotores que conducen y quizá, sin revisar cómo los choferes vienen o no descansados, si están haciendo las paradas para dormir conforme a las reglas específicas que les impone la ley, si las autoridades policiacas están revisando todo esto, incluyendo el amarre de lo que transportan, cuando es maquinaria pesada o cosas que sobrepasan tanto el peso como la dimensión, deben de venir custodiados por carros guía, porque lo más importante que se debe tomar en cuenta al transitar por las carreteras y sobre todo, en esa zona, es evitar y prevenir causar daños o pérdidas de vida.

Se sigue sin atender esta problemática de tráileres, es responsabilidad del Estado y de la Federación cuidar que el transporte de carga pesada, no cause daños por eso, es fundamental que se analice el riesgo que representa el que estos tráileres circulen sin los deberes de cuidado.

No se puede evitar que estos automotores circulen por esta autopista llevando o trayendo mercancía al puerto de Manzanillo y a toda la República mexicana, pero lo que sí se tiene y existe la obligación por parte del Estado y de la Federación, es el que estas unidades de transporte, no representen un riesgo para quienes transitan por el mismo camino; por eso es que, lo que se pide, es que se cumpla con las reglas estrictas que debe garantizar las mismas unidades de transporte, que se hagan responsables de no ocasionar pérdidas de vidas y daños materiales.

Se insiste, también y tomándole la palabra el presidente de la República, sobre la promesa de aumentar dos carriles más de Colima a Manzanillo, que el proyecto empiece ya, además de que se trabaje en trasladar mercancías del puerto de Manzanillo al interior de la República y viceversa a través del tren, ya tenemos la vía, solamente hace falta que las autoridades volteen a ver que hay otras formas de traslado de mercancías y entre ellas, está el tren; asimismo se envíe mercancías vía terrestre a través de unidades más pequeñas y no precisamente tráileres, pero tendrán que hacer una reingeniería total del modelo de trasporte para hacerlo costeable y todo ello debe ser en aras de proteger la vida y el no ocasionar daños a las personas. El problema principal es que se está llenando de tráiler la carretera porque es el medio de transporte preponderantemente que se utiliza para el traslado de mercancía, cuando hay otras formas.

www.angelduran.com