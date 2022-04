Organismo operador de agua de Armería está colapsando

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Armería, Col.- La presidenta municipal, Diana Zepeda Figueroa, admitió que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapal) es el peor de los organismos del estado en cuanto a deudas.



Lamento la alcaldesa que la situación financiera de la Comapal está colapsando por los adeudos de años que se vienen arrastrando con diferentes instituciones como CNA (Comisión Nacional del Agua), CFE (Comisión Federal de Electricidad) entre otras en las que está también el Ipecol (Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima).



Diana Zepeda dijo que que en reunión con personal del Ipecol se habla de un adeudo grande histórico, no obstante, se negó a mencionar una cifra “son años, varios años de adeudo, somos prácticamente el peor organismo con en todo el estado con las deudas que tiene este este organismo”.



La edil aclaró que a ello se suman las deudas con personal y el SAT “y la verdad es que estamos intentando ponernos al corriente, pero es un tema que nos rebasa, hablamos de años de deuda, no puedo decir una cantidad exacta”.



En el tema del Ipecol, dijo que en DIF municipal ya se está al corriente y que también se está pagando en el Ayuntamiento para regular su deuda, algo que será difícil de lograr en Comapal “está muy complicado el tema y yo prefiero no dejar sin agua a los a la gente que pagarle a alguien más porque pues el agua es vital”.



Zepeda Figueroa, aprovechó para pedir a los armeritenses que se pongan en el corriente y ayuden a la Comapal para brindarles el servicio de la mejor manera.



Agregó, que desde que inició su administración no se ha dejado de pagar un solo mes de energía eléctrica para que la CFE no haga cortes y con ello venga el desabasto “lo hacemos para que todos reciban este vital líquido hasta sus hogares”.