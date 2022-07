Oficial: 25 aspirantes a Comisionados del Instituto de Transparencia

*Desde ex consejeros electorales hasta funcionarios estatales y del congreso, los registrados para ser Comisionados del Infocol.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Finalmente, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado difundió la lista de aspirantes a ocupar las dos vacantes de Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales (Infocol), entre quienes destacan ex consejeras del Instituto Electoral del Estado, funcionarios estatales, asesores de diputados de Morena en el Congreso del Estado y ex legisladoras.

En total son 18 mujeres y 7 hombres los que atendiendo la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado se registraron.

En este sentido, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo dio a conocer que los aspirantes registrados son: Juan Carlos Alcantar Pérez, Ayizde Anguiano Polanco (ex Consejera Electoral), Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez, Vanessa Ayala Labastida, Andrea Elizabeth Buenrostro García, Rocío Campos Anguiano (ex presidenta Comisionada del Infocol).

Asimismo, se registraron Fabiola Cerrillos Gutiérrez, Nora Hilda Chávez Ponce, Gregorio González Nava (asesor de un diputado de Morena), Brenda del Carmen Gutiérrez vega (ex diputada Local, ex presidenta municipal de Villa de Álvarez, ex Oficial Mayor del Congreso del Estado y actualmente Directora del Registro Civil del Estado de Colima).

Otros son: Jaime Alfonso Hernández López, Noemí Sofía Herrera Núñez (ex Consejera Electoral), Barbará Mancera Amezcua, Juan Jaime Mesina Ramírez, Paola Guadalupe Mayoral Cruz, Mario Alberto Peña Padilla, Lizeth Alejandra Preciado Lam, Carmen Liliana Ramos Olay, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa (ex Consejera Presidenta del IEE-Colima).

También, Dalia Guadalupe Salazar Zamora, Miguel Ángel Sánchez Romero, María Ximena Torres Ruíz, María Teresa Trejo Gutiérrez, Paulina Alejandra Urzúa Gómez, y Leticia Mesina Zepeda (ex diputada local).

Por último, se da a conocer que tan solo uno de los aspirantes, del cual no se difundió su nombre, fue “descalificado”.

SIGUIENTE PASO

Para revisar los perfiles registrados se integrará una comisión en la que participen tres funcionarios de la Consejería Jurídica; un integrante del Poder Judicial; otro de la Universidad de Colima; uno más del Tecnológico de Colima, así como uno del propio INFOCOL.

Esa comisión podrá realizar evaluaciones o entrevistas sobre aspectos tanto teóricos como prácticos inherentes a las funciones del INFOCOL; conceptos jurídicos fundamentales en transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas.

Una vez realizado un proceso de valoración, la Consejería Jurídica presentará a la gobernadora la relación de las aspirantes que, habiendo satisfecho los requisitos de la convocatoria, hubiesen obtenido el mayor consenso por parte de los miembros de la referida comisión.

Después, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva tendrá la atribución de elegir, de entre los aspirantes aprobados, a quién integrará en su propuesta, misma que deberá ser enviada al Congreso del Estado.