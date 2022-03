Ocultan expediente y protegen sobre Juicio Político contra Leoncio Morán en la Comisión de Responsabilidades

*Magaña Lara culpa al emecista Ignacio Vizcaíno de ocultar información a integrantes de la Comisión. *Mientras las cosas no sean parejas, nosotros no nos vamos a prestar a contubernios, ni a cuestiones de corrupción, ni cochupos que alguna manera tengan entre Morena y Movimiento Ciudadano”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Los casos de de Juicio Político que se tienen pendientes de analizar en la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado “no avanzan” y “es debido a que dicha Comisión presidida por el diputado de Movimiento Ciudadano Ignacio Vizcaíno ha ocultado información sobre el Juicio en contra del ex edil de Colima y ex aspirante a la Gubernatura del Estado por ese instituto político, Leoncio Alfonso Morán Sánchez”.

El Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la Sexagésima Legislatura Local, Héctor Magaña Lara, acusó al presidente de la Comisión de Responsabilidades, Ignacio Vizcaíno, de haber ocultado un expediente de solicitud de juicio político en contra del ex presidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez, y ex funcionarios de la administración municipal anterior, con lo que habría incurrido en una irregularidad que deberá ser sancionada.

Magaña Lara recordó que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del ayuntamiento de Colima, había presentado una solicitud de juicio político en contra de Leoncio Morán y otros ex funcionarios de la administración, por no haber entregado al Instituto de Pensiones recursos por más de 53 millones de pesos, que habían sido retenidos a los trabajadores y que él no enteró al Instituto de Pensiones.

“Eso es del conocimiento público, lo ha dicho el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, y que hicieron su denuncia de juicio político, y esa carpeta quedó numerada con el folio JP-01/2022, así entró el expediente número 2, el número 3, y más que seguramente estos días van a seguir llegando”.

Dijo que al interior de la Comisión de Responsabilidades, de la cual él forma parte, hubo compromiso de “que no íbamos a saltar ningún juicio político, que los íbamos a atender de manera personal y que le íbamos a dar orden a la Comisión y que desahogaríamos primero el juicio número 1, luego el 2 y enseguida el número 3”.

Recordó que el pasado lunes fueron convocados a reunión de la Comisión de Responsabilidades, “sin saber de qué se trataba, y no se nos entrega expediente alguno para nosotros analizar previamente la situación, porque al final del día somos nosotros en la Comisión de Responsabilidades, si las solicitudes de juicio que hace la ciudadanía están apegadas a la ley”.

“No nos entregaron ni un solo expediente, no conocíamos del tema y no sabíamos de qué se trataba, y cuando se anuncia la radicación y aceptación de un juicio político en contra de un compañero diputado enlistado en el número 02, nosotros dijimos qué está pasando, porque vamos a entrar al número 2, sin antes desahogar el número 1”.

Afirmó el priista que “ahí entendimos que el diputado de MC Ignacio Vizcaíno y Glenda Ochoa, también de Movimiento Ciudadano, estaban actuando de forma extraña, escondiendo un expediente que no se nos ha entregado”.

Agregó que “ya que hicimos la solicitud nosotros ante la Secretaría, y lo he dicho en las últimas dos reuniones de la Comisión de Responsabilidades, porque ellos dos, Nacho Vizcaíno y Glenda Ochoa, de Movimiento Ciudadano, se excusaron de conocer en el tema de juicio político en contra del ex alcalde Leoncio Morán, porque ellos fueron funcionarios de Locho”.

“El tema fue que Nacho Vizcaíno recibió el documento y Nacho Vizcaíno estaba escondiendo el documento, ayer (lunes) nos lo dijo, cuando le dije si tú te excusaste por qué no nos entregaste al resto de los diputados, el expediente para nosotros tenerlo, entonces esa fue nuestra molestia”.

Dijo el priista que “de una u otra manera hacen un acuerdo en la Comisión de Responsabilidades de atender con mucha seriedad y responsabilidad y apegado a la ley todos los temas y por qué unos sí, y otros no ¿por qué MORENA de alguna manera apoya a Movimiento Ciudadano y porque MC a Morena? ¿Qué pacto de impunidad hay entre ellos?, se preguntó.

Asentó que es fecha al día de hoy, que no nos han entregado ese expediente, y eso es lo raro y es lo que nosotros el lunes expusimos, que mientras las cosas no fueran parejas, nosotros no nos íbamos a prestar a contubernios, ni a cuestiones de corrupción, ni cochupos que alguna manera tengan entre Morena y Movimiento Ciudadano”.

Mencionó que eso razón, el lunes nos abstuvimos de votar ese día, porque no estuvimos de acuerdo en que se haga ese procedimiento en la Comisión de Responsabilidades.

“Nacho Vizcaíno y Glenda Ochoa, están entorpeciendo el procedimiento en contra de Locho Morán, y eso no es correcto y eso es corrupción y eso de una u otra manera Morena lo está encubriendo.

“Porque en ese sentido el compañero nos dijo, y está grabado, yo personalmente le pedí al compañero Nacho que entregara el expediente y él le había dicho a la Secretaria del Congreso, que él no lo tenía, fue hasta que vio la presión de que nosotros estábamos acusando, fue cuando reconoció que él tiene el expediente, cosa que está entorpeciendo, y ya el debido proceso lo está viciando, y de una u otra manera él tendrá que ser responsable de sus actos”.

Agregó que había el compromiso de que hoy les entregarían el expediente, “y una vez que lo recibamos los tres diputados restantes de la Comisión de Responsabilidades, nos vamos a convocar, para radicar o admitir la solicitud de juicio político en contra de Locho Morán.

Por otra parte, mencionó que este martes fueron convocados por la Comisión de Responsabilidades, y votamos todos a favor y también en contra de un diputado de aquí del Congreso por una solicitud de juicio político que se está haciendo por parte del Osafig.