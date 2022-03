Obligación, más que una opción, formarse en temas de transparencia: Rector

*“Un gobierno que rinde cuentas genera confianza y mejores condiciones de vida en todos sus ciudadanos, por lo que celebro la creación de este seminario”: Priscila Delgado, diputada.

Colima, Col.- Este lunes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, fue inaugurado el Seminario Permanente de Transparencia y Combate a la Corrupción 2022, que organiza la casa de estudios en colaboración con la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental del H. Congreso del Estado y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol).

El seminario, dirigido a estudiantes, docentes, egresados de la UdeC, funcionarios públicos y sociedad en general, tiene como fin generar espacios de reflexión, análisis y discusión en materia de transparencia, combate a la corrupción, políticas públicas, acceso a la información, rendición de cuentas, derechos humanos y gobierno abierto.

Al inaugurar el evento, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño destacó que, como institución de educación superior pública “estamos muy interesados en el tema de la transparencia y el combate a la corrupción, por ello aceptamos llevar a cabo la organización de este seminario, además de que contamos con las y los investigadores del más alto nivel nacional que pueden aportar de manera contundente en el tema”.

Resaltó la respuesta positiva que tuvo dicho seminario, al convocar a 109 personas que estarán todo el tiempo que dure este programa, y aseguró que “la capacitación y la formación en esta materia, considerando las responsabilidades que tenemos todos los aquí presentes, no es una opción sino una obligación, por lo que agradezco a todos su interés de participar y hago la invitación para que más personas se sumen a esta actividad”.

Por último, dijo que “desde la Universidad seguiremos promoviendo la capacitación, el estudio y la generación de conocimiento científico en torno a grandes temas como el que hoy nos convoca y al mismo tiempo seguiremos generando las alianzas estratégicas que nos permitan sumar esfuerzos como el que ahora se materializa, en beneficio de la sociedad colimense y de nuestros estudiantes, maestros y maestras universitarias”.

Al tomar la palabra, Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente del Infocol, comentó que el propósito del seminario es capacitar a los sujetos obligados por Ley, “pero principalmente es empoderar al ciudadano, ya que la importancia de la transparencia y la democracia reside precisamente en el ciudadano, no en las autoridades, además de que para nosotros como órganos garantes de la transparencia, es una obligación asesorar a la ciudadanía”.

Señaló que “juntos, sociedad y gobierno, debemos crear una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Y qué mejor que sea aquí, en la Universidad de Colima, que no sólo cumple con lo que le marca la Ley como sujeto obligado, sino que ha sido proactiva en el ejercicio de cumplir a cabalidad con la transparencia. No hay un programa o proyecto que le propongamos al rector y que nos diga que no. Y claro, nosotros aprovechamos esa coyuntura que tiene el rector para concientizar a las autoridades de que la información que poseen no es suya, sino de los ciudadanos”.

Por su parte, la diputada Priscila Delgado García, presidenta de la Comisión Legislativa de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental del Congreso del Estado, dijo que al hablar de corrupción, “el reto es desarraigarla de nuestra vida cotidiana, por lo que la transparencia y rendición de cuentas se constituyen en una herramienta poderosa para combatir la corrupción. Así, en la medida que todos los gobiernos coloquemos información relevante al servicio del ciudadano, ésta servirá para conocer mejor el desempeño de sus autoridades, pero sobre todo para saber cómo se ejercen los recursos de carácter público”.

Comentó además que, a mayor participación de gobiernos transparentes, menor es el fenómeno de la corrupción; “un gobierno que rinde cuentas genera confianza y mejores condiciones de vida en todos sus ciudadanos. Por todo lo anterior agradezco a la UdeC por la creación de este seminario y gracias al rector por su apoyo para promover en la ciudadanía la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas”.

Para concluir, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Contralora General del Estado en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, destacó “la firme y plena convicción del presente gobierno de reducir los niveles de corrupción, para lo cual estamos aplicando acciones efectivas, que generen un gobierno transparente más allá de un simple discurso”.

El de la corrupción, aseguró, “es un problema de estructura donde todos tenemos injerencia y responsabilidad de lo que ha pasado y en el que todos tenemos que participar para erradicarlo”.

En este tema, finalizó, “nuestro gobierno tiende puentes y genera acciones de diálogo, con la plena convicción de estar cerca de la ciudadanía, para que esto se traduzca en un bien común para todas y todos los colimenses”. Por eso le deseó éxito al seminario.

Después de inaugurado el evento, se realizó la conferencia “La transparencia en el marco de la gestión y el ejercicio público”, impartida por el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Después, se llevó a cabo la presentación de los nuevos buscadores temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) y para finalizar los eventos de este lunes se presentó el libro “Periodismo de Investigación en el ámbito Local”, coordinado por Sandra Romandía.

Este libro, escrito por varios periodistas del país, puede bajarse de manera gratuita en: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/periodismo%20de%20investigacion.pdf?_t=1638303521

En el presídium estuvieron también la diputada Myriam Gudiño Espíndola, quien asistió en representación de Armando Reyna Magaña, presidente de la Comisión Permanente de H. Congreso del Estado de Colima y Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho.

Entre las y los asistentes a la inauguración asistieron funcionarios y representantes del Instituto Electoral del Estado, del OSAFIG, de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, del Infocol, de la Fiscalía Anticorrupción, del Congreso del Estado, de los partidos políticos, del INAI, las presidencias municipales, de las cámaras empresariales, instituciones de educación superior y de la Universidad de Colima.