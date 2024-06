NUEVOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y LA EFECTIVIDAD DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por: Jaime E. Medina

El pasado 02 de junio del presente año, se obtuvo una participación ciudadana del 60.92 % apegados a los datos arrogados por el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares). Proceso en el cual, millones de mexicanos efectuaron su sufragio voluntario en las casillas electorales distribuidas en toda la república mexicana.

Diputados locales, federales, senadores, H. Ayuntamientos y presidente de la república; fueron los nuevos comicios de elección popular que generarán las nuevas políticas que contribuirán a la mejora del sistema social, público y financiero.

Los puestos políticos ya están electos, y en unos cuantos meses empezarán a dirigir el timón del desarrollo de un estado y de una república. Como también, buscarán solución a las grandes problemáticas de demanda civil y de servicios que a todos nosotros nos perjudica. Sabemos muy bien que son muchas necesidades que se presentan dentro de nuestro contexto social; pero son algunas cuantas las más significativas y que afecta la estabilidad de todo un sector de desarrollo integral.

Empezaremos con unos de los rubros que han prevalecido durante diferentes sexenios y administraciones, que es, la pobreza. En nuestro estado, según el Informe de Pobreza y Evaluación 2022 efectuado por el Consejo Nacional de Evaluación, en Colima, se cuenta con 196 mil personas en situación de pobreza, de los cuales, 13, 853 viven en pobreza extrema, considerando que Colima tiene una población total de más de 731 mil habitantes en el Estado. Son cientos los programas para poder liquidar o disminuir las estadísticas de pobreza en nuestro territorio estatal y nacional, pero desafortunadamente, los programas solamente han ofrecido para lo que fueron creados y no para dar solución, ya que solo se quedan como apoyos temporales y no como un refuerzo para poder generar una estabilidad económica y alimentaria de forma permanente dentro de las familias. Agregar también, que, dentro de las iniciativas de todo gobierno, es impulsar más oportunidades de trabajo y con mejores sueldos y prestaciones a todas aquellas personas que carecen de una oportunidad laboral y con eso coadyuvar al crecimiento financiero de las familias, desafortunadamente, los decrementos en pobreza siguen siendo insuficientes.

En servicios públicos, podemos encontrar ciertos aspectos que reforzar y otros que mejorar. Si bien sabemos, los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio conurbado de Colima y Villa de Álvarez se cuenta con un acceso más eficiente que en otros estados, especialmente el acceso del agua. Lo que sí es necesario observar, es el costo del servicio, ya que Colima es de los Estados en el que se cobra más caro el agua, a solo 158 pesos por metro cúbico, precio en el cual, para algunas familias, les es difícil costear el consumo del vital líquido.

Si hablamos de transporte público y del nuevo aumento de 12 pesos en Colima y Villa de Álvarez, pues prácticamente estamos pagando por un servicio deficiente, pobre y de muy mala calidad. Debido a que las unidades que se utilizan para ofrecer el traslado de miles de pasajeros día a día ya están descontinuadas y con un problema grave de contaminación ambiental y coordinación en los horarios de llegada. Dentro de este rubro de servicios públicos hay puntos que reconocer, y otras que presentan varias áreas de oportunidad, desde parques y jardines, hasta calles y avenidas, como también, alumbrado público y recolección de basura, entre otros.

Los servicios de salud, en el país y durante muchos sexenios atrás, y hasta en el actual, no han sido de los más esperado por todos nosotros los mexicanos o colimenses. Como todo ciudadano, lo que uno espera por parte de los gobiernos y de los líderes que se encuentran a la cabeza de una dirigencia estatal o nacional es que las condiciones de toda actividad administrativa sean las más idóneas, lamentable no es así, porque prevalece en mayor o menor medida dificultades de atención, como por ejemplo y apegándonos a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto del INEGI, una de las deficiencias continuas en servicios de atención medica son: falta de medicamentos, bajo financiamiento estatal y federal, falta de comunicación de los sistemas de salud, sistema de salud sobrepasado, falta de personal médico, redireccionamiento de recursos a víctimas, etc.

Las estrategias para la mejora de la salud no han sido de todo completamente viables y satisfactorias en todos sus aspectos. Sabemos que las distintas estrategias ejercidas por nuestros representantes de administrar los recursos no han sido lo eficientemente esperado.

La educación, es la punta medular del desarrollo social, intelectual y económico de un país, estado o municipio. Durante el caminar de los años nos hemos encontrado algunas situaciones que no han abonado a la mejora de la educación en el contexto social, como son: Deserción escolar, insuficientes programas educativos comprometidos por su calidad, baja capacitación docente, falta de infraestructura, insuficientes recursos económicos y materiales, alta frecuencia de actos vandálicos, inadecuado funcionamiento de las instalaciones y rezago en equipamiento y en TIC´S; esas son algunas de las carencias que siguen prevaleciendo continuamente año por año, y claro que hay situaciones que se alcanzan a mencionar y que también se encuentran con muchas carencias de diferentes necesidades académicas, en especial, las escuelas rurales.

Hoy en día la ola de violencia en nuestro estado ha sido imparable, son miles de asesinatos los que han marcado con sangre las calles, avenidas y cualquier otro lugar donde se hayan suscitado hechos violentos. Y no solamente en nuestro territorio colimense, sino en todo el país. Son varios puntos los cuales se consideran como no resueltos en materia de seguridad; en ellos se encuentran: insuficiente prevención del delito, insuficiente equipamiento policiaco, corrupción e impunidad, limitaciones presupuestales, insuficiente participación social y aparición de carteles delictivos. El aspecto de la estabilidad de seguridad es muy crítico, sabemos las afectaciones inimaginables en donde están involucradas muchas familias colimenses que han perdido algún ser querido asesinado por hechos violentos o se encuentran desaparecidos sin dejar ningún rastro alguno.

Los nuevos cargos de elección popular ya tienen nombre y puesto, esperemos que las estrategias de trabajo generen una efectividad que en realidad resuelvan de una manera autentica y operativa y no solamente se queden en programas e iniciativas efímeras y carente de sentido dando respuestas muy poco convincentes o temporales.

Como sociedad, es nuestra obligación de ser observadores y ser jueces de los apoyos y compromisos de los diferentes funcionarios que en días pasados fueron candidatos, y que hoy, ya han obtenido su titularidad. Deberán de demostrar el intelecto político para poder considerarse diferentes y no pertenecer del montón. Como ciudadanos, tenemos que tener criterio para poder generar análisis de convencimiento particular y no irnos por una ideología partidista preferitista y polarizadora, que lo único que busca es el beneficio de unos cuantos a expensas de otros. Consideremos ser una sociedad civil con el raciocinio de poder juzgar y exigir cuando las cosas no se están haciendo bien, porque solamente nosotros, somos los que damos sentido al tipo de sociedad que queremos formar y que futuro vamos a heredar.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.