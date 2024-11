Nuevo Ombudsman Local

Sociedad del conocimiento

Por: Alfonso Polanco Terríquez

Las licenciadas y licenciados: Vanessa Ayala Labastida, Fabiola Bejarano, Hernández, Meyli Pastora Beltrán Rolón, Ángel Durán Pérez, Miguel Ángel Luna Sánchez, Juan Francisco Márquez Rojas, Paulina Monserrat Pérez Navarro, Roberto Ramírez, Jorge Luis Saavedra Sánchez, José Manuel Vega Zúñiga, son los litigantes que se anotaron para dirigir los destinos de la Comisión de los Derechos Humanos en la entidad, mismo que el Congreso Local el día de hoy dirá quién será el designado o designada.

Más de uno de los citados es reconocido por conocer bien el entorno que pretenden conducir, otros ya han participado en el proceso, finalmente uno, pretende continuar con la encomienda, también hay quienes desde ahora, aún sin terminar el proceso señalan que ya se sabe quién será el ungido, así comentan más de un cibernauta en redes sociales, solo por el simple hecho de que trabaja en el Congreso Local, como es el caso del Lic. José Manuel Vega Zúñiga.

Lo cierto, no conocemos a todos, sabemos que la mayoría cuentan con un buen perfil, incluso el más conocido de los citados podría ser el Lic. Roberto Ramírez, por dos hechos, ser el hijo de nuestro amigo finado (+) y ser el actual representante de esta Comisión en Colima, pero no le basta, ni le da para asegurar que él podría seguir, de ahí la prudencia de conducirse.

De los citados, en el Club Primera Plana, en la última reunión decidimos dar el apoyo a nuestro colega Lic. Ángel Durán Pérez para que dirija los destinos de esta comisión, no solamente porque forma parte del club, sino porque ha demostrado en sus diversas funciones, entre ellas el haber sido magistrado electoral estatal, ejemplo de pulcritud, honradez, honestidad, probadas competencias en materia de la Constitución Política Mexicana y Local, como lo hace patente en más de un artículo de opinión publicado, no solo a nivel Colima sino también en prensa nacional.

De Ángel Durán podemos citar miles de anécdotas sobre su quehacer y desempeño, pero en esta ocasión agregamos que de los candidatos es el único que dió a conocer a la opinión pública su Plan de Trabajo para dirigir esta comisión, tal como lo requiere el estado para los próximos años, sin silenciarse como ha sucedido en los últimos años que se han violado los Derechos Humanos y la comisión como si no sé enterara de nada, cuando hay materia que no necesita de una denuncia y si han realizado el trabajo no lo han dado a conocer a la opinión pública. Esperamos por el bien de Colima y de los colimenses que los diputados vean correctamente los perfiles y el curriculum para que puedan decidir sobre el mejor.

Pasando a otros temas: un acierto del empresario Alejandro Avalos y de la Gobernadora de la entidad el haber traído al foro principal de la Feria de Todos los Santos, a los cantantes Drake Bell y Mario Bautista, ambos reconocidos internacionalmente, quizás más afuera que en el país, con esto cumplieron en brindar a la población música para todos los gustos de la sociedad.

El primero se presentó el viernes 15 de noviembre y lMario Bautista el sábado 16 de noviembre pasado; ambos desde el punto de vista musical fueron un éxito, dieron un concierto como debe ser, sin desmoralizarlos por la poca audiencia. Desconocemos las razones por las que hubo poca audiencia en ambas, los dos debieron haber recibido mayor promoción, máximo el de Mario Bautista que aprovechó para dejar a más de un adolescente y jóven narrativa para llevar una vida mejor.

Drake Drake (Aubrey Drake Graham), es un cantante de hip hop, compositor, productor y actor canadiense, aunque haya nacido en Santa Ana, California en 1986, que en más de una entrevista ha dejado ver su cariño y amor a México, máximo al exigirse el mismo en cantar en un idioma que no es el suyo: cantar en español. Drake Bell es uno de los artistas de música urbana más exitosos de la historia, su combinación de rock y pop entusiasmó a los presentes en su concierto en la explanada de la feria.

Cerca del 95 por ciento de su concierto estuvo en inglés, cantó algunas canciones en español, con lo que demuestra como lo hiciera en su momento Selena (+) y Boby Pulido que están interesados en incursionar en el mercado latino. Al inicio de su concierto, el joven cantante recordó al público asistente, que primero debutó como actor de una serie en la década de los noventa: Home Improvent. Al igual que los cantantes latinos citados en este párrafo, Drake Bell canta más de una canción que es de su autoría.

Para reflexionar. El concierto de Mario Bautista aunque estuvo menos concurrido fue el más cercano al público, por arriba de Yuridia, Banda Mexicano, Banda Maguey, Banda MS, o el propio Drake Bell. Bautista supo llenar de entusiasmo a la audiencia presente con canciones propias, un género musical que domina bien, como es el urbano latino, Dance, R&B y hip hop, con lo que se pone de manifiesto que es más que una estrella de pop.

Con estos dos artistas de talla internacional empresario y mandataria estatal dan una satisfacción a los adolescente y jóvenes de la entidad, diferente a lo presentado el año pasado, máximo en el concierto de Mario Bautista que en más de una de sus canciones, pese a que hay machismo, en su narrativa hacia el público invita a los muchachos a llevar una vida plena, alejados a todo tipo de violencia o de las drogas, además demostró el agradecimiento y el buen trato de los colimenses. Lo único en lo que no podemos equivocarnos es que ambos demostraron porque son reconocidos internacionalmente por una audiencia distinta a los narcocorridos o corridos tumbados.

Para despedirme. Desde la opinión pública en redes sociales ha sido criticado duramente que el alcalde capitalino Riult Rivera de Colima lleve a cabo un Festival en una zona Fifi,mismo que inicia el día de hoy, rompe con los protocolos hasta ahora llevados por quienes han sido Presidentes Municipales de Colima Capital. Los antecesores de Riult Rivera, han hecho todos los eventos fifi y para chairos, clases alta, media y vulnerable en el centro. Comprendemos su propuesta, pero los ciudadanos de la capital se sienten ofendidos. Nos vemos en otra entrega.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.