No soy candidato de la gobernadora, Indira, ni de Arnoldo Vizcaíno: Sergio Fuentes

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- «No soy el candidato de la gobernadora ni de su papá, a nuestra planilla no la patrocina el gobierno, solo buscamos una mejora para toda la base sindicalizada» expresó Sergio Fuentes, candidato a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (STSGE)

Al iniciar de manera formal la campaña por la dirigencia sindical en Manzanillo dio a conocer las propuestas para la transformación y mejora que merecen todas y todos los sindicalizados.

«Venimos a que conozcan nuestras propuestas, que solo tienen un objetivo, el que ustedes reciban una mejor atención y servicios de calidad», dijo Fuentes Mendoza.

Agregó que desde que inició a trabajar en su proyecto ha sido atacado.

«Y ante esos ataques, hoy de frente quiero decirles que yo no soy el candidato de la gobernadora ni de su papá, que nuestra campaña no la patrocina el gobierno, no se dejen engañar con tanta mentiras», señaló el candidato a la dirigencia sindical.

Agregó que enfocará su campaña en propuestas que puedan cumplir, no en promesas además que evitarán las difamaciones.

Fuentes invitó a sindicalizados de las dependencias de Manzanillo, a que conozcan a fondo cada uno de los ejes y propuestas en la página de Facebook Transformación Sindical.

«Y lo más importante a que analicen y reflexionen a quién le quieren dar su voto y por supuesto que vayan a emitirlo el próximo 10 de agosto».