AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Las alianzas que dan buenos frutos son las que se construyen cuando hay afinidades entre las partes, no cuando existen fuertes controversias.

Analicen, entre Morena, PT y Verde Ecologista existen más afinidades que divergencias mientras que, entre el PAN, el PRI y el PRD hay más divergencias que coincidencias, la razón es sencilla, los primeros se unieron para transformar a México en un país donde su gente sea el centro de todo, donde el bienestar sea más igualitario y justo.

Mientras que PRI, PAN y PRD se aliaron para seguir robando y comprando conciencias que los adulen y justifiquen todas sus tropelías y desmanes. Ellos quieren volver al poder para privatizar todo, la energía eléctrica, el petróleo, la educación y la salud, principalmente.

Les voy a dar una muestra, la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, se compromete a trabajar muy duro en el cuidado del medio ambiente y uno de los partidos aliados del Morena, el Verde, tiene como principios fundamentales el Amor, Justicia y Libertad para todos los seres que habitan el planeta Tierra, incluyendo vegetales, animales y humanos. Igualmente, respeto para con los elementos fundamentales de la vida, que son agua, aire, tierra y sol.

Mientras que, entre PRI y PAN, que vale decir, desde que nacieron son antagónicos, diferentes, el primero que nació con objetivos muy claros en favor del pueblo, que al paso del tiempo se fue corrompiendo y el PAN un partido de derecha que privilegia al sector económico más poderoso y se olvida totalmente del pueblo. Razones por la que muchos intelectuales han calificado a esta alianza como perversa.

Al PRD ni caso tiene mencionarlo, ya que sus mismos aliados lo ningunean.

Y aterrizando estas ideas en lo local, es importante decirles que no se equivoquen, los candidatos del partido verde ecologista de México, será un aliado importante para el cuidado del medio ambiente, lo que haga Virgilio Mendoza en el Senado, puede influir gratamente en el territorio colimense. Por eso les digo, no se equivoquen al emitir su voto.

Virgilio Mendoza trae muy claro la plataforma ideológica de quien será la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, mientras que los otros candidatos no pasarán de ser piedras en el zapato de la doctora.

En el estado de Colima, sin duda, van aterrizar varios de los programas federales, principalmente en temas como el cuidado del medio ambiente y la generación de energía eléctrica.

Hace días nos comentaba Virgilio Mendoza que él cree que si la doctora, Claudia Sheinbaum invita a trabajar al hijo de Javier García Paniagua, Omar García Harfuch, quien dio muy buenos resultados en la seguridad de la CDMX, la seguridad en México podría mejorar significativamente y eso es bueno para todos.

En complemento les digo que de los políticos que trabajan en beneficio del pueblo se pueden decir muchas cosas negativas, pero mientras no haya investigaciones serias y la sentencia de un juez, las cosas no pasarán de ser chismes de vecindad e inventados al calor de una contienda electoral.

Virgilio Mendoza es un político limpio, cercano a la gente y todos lo vieron cuando fue dos veces presidente municipal de Manzanillo, por otro lado, Griselda Martínez lo tuvo casi tres años de regidor y nada dijo, que casualidad que ahora que es su adversario para buscar un escaño en el Senado, se suelta como urraca lanzando improperios en su contra.

Cierro mi comentario diciéndoles que no se equivoquen, Virgilio será un gran aliado de nuestra gobernadora, Indira Vizcaíno y de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Pero siempre mirando los beneficios al pueblo, particularmente de los que más necesitan los apoyos del gobierno.

AL MARGEN

Insisto en que los adversarios de Morena no deben usar los colores de este partido porque confunden al electorado. Otro elemento que también confunde a la gente es que los conservadores esconden los logos de sus partidos, total, si verdaderamente se avergüenzan de sus partidos, no compitan y punto, pero no engañen a la gente.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.