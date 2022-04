¡NO PUDE VOTAR!

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Ayer domingo 10 de abril de 2022 se realizó el primer ejercicio democrático inédito en México que debe pasar a la historia quieran o no reconocer, y aunque la Revocación de Mandato dividió a México en estos días, en la cual millones de personas manipuladas o no por los partidos en el país tuvieron la oportunidad de externar su opinión mediante su voto a favor o en contra respecto a que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se vaya o continúe como presidente del país.

Las redes sociales y grupos de wats up estuvieron muy activos mandando mensajes, videos y memes, hubo una lluvia de críticas que golpeaban o apoyaban a López Obrador antes y durante el proceso y aunque pareciera lógico que los partidos y líderes sociales opositores a Obrador tenían la gran la oportunidad de unirse y convocar a la sociedad para que en masas votaran en contra mejor promovían para que no acudieran a las urnas, pero mucha gente no es partidista y decidió acudir y votar a favor o en contra, por eso hubo 6% por ciento para que se vaya y 90% para que continúe.

LAS VOCES OPUESTAS

Causó sorpresa que grandes personajes de la política nacional como Porfirio Muñoz y Cuauhtémoc Cárdenas hayan criticado fuerte por organizar estas elecciones, Porfirio fue uno de los más grandes impulsores en la campaña de López Obrador y fue inclusive coordinador de la Cámara de Diputados por Morena y se lanzó contra el mandatario por este ejercicio político que dijo ser innecesario. También Cuauhtémoc Cárdenas primer jefe de gobierno electo en el Distrito Federal (DF), aseguró que la Revocación de Mandato era un ejercicio inútil, porque nadie ha pedido que se revoque al presidente y porque cuando fue electo, se votó para que fuera por seis años, se está tirando dinero a la basura admitió, Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón fueron más agresivos que los presidentes de los partidos PRI y PAN.

JUSTIFICACIÓN

México con lo ocurrido ayer en las urnas y sus resultados que se dieron a conocer, se observó que la iniciativa presidencial no fue por el resultado de una consulta o demanda ciudadana nacional, fue por una iniciativa presidencial, pero justificada socialmente y necesaria como ejercicio democrático para dejar un precedente histórico para que los futuros presidentes no sean tan gandallas y hagan lo que quieran con los recursos del país y sean expulsados a la mitad de su mandato, independientemente que la elección sirva o no como una evaluación para el 2024.

EL INE DEBE REORGANIZARSE

“El INE, anteriormente IFE, ha sido el patito feo en esta trifulca política y el más golpeado en ésta primera elección de Revocación de Mandato, con o sin justificación por su postura política inicial inadecuada y negativa, pero sí es una de las instituciones fundamentales democráticas que Morena desea demoler porque sus consejeros tienen sueldos estratosféricos, pues en el 2022 se autorizaron ganar cada Consejero según el Diario de la Federación $ 262 mil 634 pesos mensuales, cada año tienen una gratificación de 449 mil 636 pesos, más 40 días de sueldo por aguinaldo y 11 mil, 790 pesos mensuales de apoyo alimenticio, etc, etc. lo que es un absurdo. pero quieran o no reconocer también que gracias al propio INE se dio la alternancia política actual, por ello inclusive está gobernando hoy Morena y AMLO, y poco antes así arribó el PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón. Querer destruirlo sería atentar contra la sociedad, deben de aplicar quieran o no la Nueva Ley de Remuneraciones de los servidores públicos.

MORENA QUIERE DESTRUIR AL INE

Destruir al INE como se ve que lo quiere hacer es regresar a la operación de las elecciones presidenciales al capricho del ejecutivo federal como se hacía antes a través de Gobernación, porque de allí dependía el extinto IFE, para que ahora nuevamente las elecciones las organicen a su antojo, de la misma manera que lo hacen hoy todavía con la CNDH y con otros organismos nacionales que se dicen independientes pero que no lo son, como son también las Fiscalías Generales, de la República y de los Estados y hasta con la Suprema Corte que recibe presiones presidenciales, deberían ser independientes y por no serlo han dañado mucho al país, por tal motivo debe mantenerse al INE con el equilibrio de las fuerzas políticas de los partidos que lo integran porque es la mejor garantía de la democracia de México y de la paz social.

RESULTADOS

El presidente nacional del INE, Lorenzo Córdova señaló que la votación emitida en las urnas fue de que poco más del 90% de los ciudadanos que votaron pidieron que el presidente se quede y solo cerca del 6% pidieron que se vaya, y se estima extraoficialmente que hubo un promedio de 15 millones de votos emitidos el día de ayer.

MORENA FESTEJA

Mario Delgado Carrillo presidente nacional de Morena dijo que fue todo un éxito la votación a favor del presidente, al obtener cerca de 15 millones de votos debido a que solo se usaron un tercio de las casillas en el país en comparación al 2018, porque si hubieran colocado todas las casillas entonces hubieran sacado 45 millones, es decir 15 millones más que en el 2018, ya que fueron 30 millones. Dieron cuentas alegres, y la oposición asegura lo contrario.

¿FALLÓ INE o MORENA EN COLIMA?

Miles de colimenses nos quedamos sin votar según la vox populi debido a que no informaron adecuadamente la ubicación de las casillas a la ciudadanía, pues por alguna razón ni el INE ni Morena informaron bien y oportunamente a la ciudadanía sobre la localización de las casillas, pues acudimos a dos lugares que tradicionalmente instalan las urnas en nuestra colonia y no hubo una cartulina o alguna persona que informara el lugar donde se ubicaría, por eso…. ¡No pude votar¡ pero reconozco que fue un ejercicio que debería implementarse en el futuro en el país, aunque respetando las instituciones electorales, porque inclusive Ángel Ávila comisionado del PRD del INE denunció ayer después de la elección que los funcionarios más altos y menores del gobierno federal y de los estados de Morena violaron sistemáticamente el proceso en forma evidente y absurda, advirtió que sería muy lamentable que en el 2024 ocurriera lo mismo.