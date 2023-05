‘No podemos tener una verdadera democracia sin debate’; coinciden especialistas en foro organizado por el IEE Colima

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- No puede haber una verdadera democracia contemporánea sin debates, estos ejercicios democráticos son fundamentales en el modelo de comunicación política que existe y para mejorarlos se requieren mejorar aspectos como el formato de los mismos; fueron parte de las reflexiones y conclusiones a las que llegaron especialistas, funcionariado electoral y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, dentro del foro «Los debates electorales en la democracia contemporánea», organizado el pasado viernes 19 de mayo por el Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE).

En el evento participaron como ponentes Rubén Pérez Anguiano, exsecretario de Cultura y de Gobierno del Estado de Colima; Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales; Martín Eduardo Pérez Cázares, investigador de la Universidad de Guadalajara; y Celia Maldonado Reyes, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Colima; además estuvo como moderador Uriel Florentino Moreno Galindo, coordinador de Prerrogativas y Partidos del órgano electoral local.

Al dar la bienvenida a las y los asistentes, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, agradeció el respaldo de la Universidad de Colima por las facilidades en la realización del foro y se congratuló por este evento que contribuye en el análisis y reflexión de estos ejercicios democráticos mediante los cuales la ciudadanía puede conocer propuestas y plataformas electorales a través del intercambio de ideas, en un marco de respeto y civilidad.

En su intervención, Rubén Pérez sostuvo que es importante que la ciudadanía sea más exigente sobre definiciones y aspectos como los políticos, electorales, constitucionales, económicos y financieros del país, para que los debates se vuelvan más interesantes, sólidos y argumentativos frente a la sociedad, de lo contrario continuaremos “presenciando debates en una sintonía al margen de la realidad”, anotó al dar algunas sugerencias para mejorar estos ejercicios democráticos.

Luego de compartir la experiencia del Debate Político a la Gubernatura del Estado de Colima que se celebró el 17 de mayo de 2021, Nirvana Rosales resaltó la sinergia que se dio y que debe existir entre las autoridades y la academia para que los debates tengan un mayor impacto. Ponderó la importancia de los debates para la democracia en nuestro país, sobre todo en el modelo de comunicación política que tenemos, aunque advirtió que hay que mejorar algunos rubros, como el formato y exigencia al desarrollo de las candidaturas que participan en ellos.

“Un debate nos debe de servir para darnos cuenta la importancia que tiene un tema para uno u otro candidato, de qué manera lo va a tratar; porque es el futuro representante, es quien va a decidir por nosotros”, manifestó Martín Pérez al lamentar que muchas veces en México estos ejercicios no están al altura de la exigencia ciudadana, en donde hay más descalificaciones que propuestas. No obstante, aclaró que no concibe una democracia sin debates, “podríamos ponerle cualquier otro nombre, pero no sería democracia”, dijo.

A su vez, Celia Maldonado dio el contexto de los debates en el país, mencionando que ha habido cinco presidenciales y que aún estamos en pañales si los comparamos con otros países europeos o asiáticos. Asimismo subrayó que los debates son un componente de la democracia, pero el reto nacional es mejorar la formación ciudadana desde una familia, no sólo desde las instituciones como se hace, para poder exigir un buen debate y conocer mejores propuestas, verdaderas, que nos permitan elegir las candidaturas que consideremos más adecuadas.

De igual forma en el foro participaron activamente las y los Consejeros Electorales, Martha Iza, Arlen Martínez, Rosa Carrillo, Juan Ramírez y Martín Dueñas; personal del órgano electoral local, así como académicos y estudiantado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, sede del evento. «Los debates electorales en la democracia contemporánea» puede volver a verse a través de la siguiente dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=qd6ohVimtQg