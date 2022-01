No podemos cerrar empresas por repunte de Covid-19: CNET

*No cerrar y parar la economía, no es porque las empresas pierdan, sino porque no habrá recursos para hacer frente y cubrir las nóminas de los trabajadores.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico Colima, Arturo Sánchez Gordillo, señaló que no pueden cerrar nuevamente las empresas, por el repunte de casos de covid-19 que están generándose actualmente en el país.

Aclaró “no cerrar y parar la economía, no es porque las empresas pierdan, sino porque no habrá recursos para hacer frente y cubrir las nóminas de los trabajadores”, situación que se verá reflejada en la pérdida de fuentes de empleo.

En lugar de parar la economía, resaltó que mejor debe buscarse la forma de poder trabajar y convivir con el virus, porque incluso durante la pasada temporada vacacional ya existía y dentro de los hoteles se implementaron las medidas necesarias como fueron el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y la sana distancia.

Para concluir, manifestó que retroceder al semáforo amarillo en Colima, es una afectación pero las empresas y población en general debe saber enfrentar la situación e implementar las medidas ordenadas por la Secretaría de Salud, para controlar el virus.