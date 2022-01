No permitiremos afectación a conquistas sindicales en 2022, dice Martín Flores

*Somos un Sindicato que colabora con el Gobierno del Estado, dice *Exhortó a mantener la unidad, a trabajar en equipo, a dar el mejor esfuerzo en el 2022.



Alfredo Quiles Cabrera



Colima.- Ante la intención de disminuir prestaciones, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, preciso que el sindicato no permitirá, bajo ningún motivo, ni ninguna circunstancia, la afectación a las conquistas y logros sindicales.



En su mensaje de año nuevo, Flores Castañeda, realizó un breve recuento del año 2021, destacando que ha sido uno de los más difíciles por el quebranto financiero del Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez y por el impago de 3 meses y medio de salario y prestaciones a todos los trabajadores.



Asimismo, afirmó que el sindicato hizo lo que le correspondía al movilizar, al luchar unidos y con firmeza, al buscar al Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), para que rescatará financieramente al Estado y pedirle que, junto con la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, se aboquen a solucionar el quebranto financiero, que no es borrón y cuenta nueva.



En su mensaje, el dirigente sindical de la burocracia estatal expresó a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva “que somos un Sindicato que colabora con el Gobierno del Estado, refrendándole nuestro respeto y respaldo”.



Resaltó que “en el 2022 acreditaremos de qué estamos hechos, ya que si bien es cierto que existe la tentación de disminuir prestaciones, el sindicato no permitirá bajo ningún motivo, ni ninguna circunstancia, la afectación a las conquistas y logros sindicales”, por lo que refrendó el compromiso de no dar un paso atrás en las conquistas de los trabajadores y los exhortó a mantener la unidad, a trabajar en equipo, a dar el mejor esfuerzo en el 2022, el cual será un año muy bueno si se trabaja para construir.



Aseguró que “hemos demostrado al gobierno del estado que somos productivos, que no estamos dispuestos al sacrificio y que el quebranto financiero sea pagado con el salario de los trabajadores”.



Finalmente hizo un llamado a los burócratas a mantener la frente en alto, con disciplina, orden, generosidad, responsabilidad y honestidad, “cada uno de los agremiados son el baluarte y fuerza de nuestra organización sindical”, puntualizó.