No hay suficientes pruebas para detectar casos de VIH SIDA en Sector Salud de Colima: VIHVE 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La asociación Colima VIHVE expresó que el sector salud sigue con insuficiencia para otorgar pruebas de detección de VIH-SIDA.

De acuerdo al director general de dicha Asociación Civil, Alexis Plascencia Salmerón, se requieren mil pruebas mensuales, ya que actualmente laboran con solo 300 al mes.

Dijo que se tienen pendientes dos reuniones, una con la secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Martha Janet Espinosa Mejía, en torno a los insumos para prevenir, como las pruebas de detección oportuna de VIH, sífilis y hepatitis C.

Mientras que la otra reunión pendiente es con la diputada presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Andrea Naranjo, para saber si aprobarán recursos para insumos para detección del VIH SIDA o alguna partida especial en ese tema.

“Es importante una detección oportuna del VIH SIDA, ya que al momento de lograr una detección oportuna se corta una línea de propagación, por cada persona detectada con VIH SIDA se evitan de 2 a 6 nuevos contagios”.

El activista aseguró que mientras no se logre cortar la línea de propagación, no se va a poder crear una incidencia positiva.

“Si una persona no es detectada de manera oportuna, no está en tratamiento o no se le está dando el seguimiento adecuado a la enfermedad, puede morir”.

El defensor de los derechos de la población LGBTIQ+, insistió en que en materia de salud siempre es mejor apostarle a la prevención que solamente a la atención, en donde los recursos nunca van a ser suficientes en cualquier tipo de enfermedad.

Por otra parte, el activista invitó a la población LGBT y a personas con VIH SIDA a aprovechar y acudir el próximo 26 de octubre a la Feria de Empleo, Inclusión Laboral dirigida a grupos vulnerables, a todos los sectores de la población que por alguna circunstancia son discriminados laboralmente.

La Feria será en la Cancha de Handball en la Unidad Deportiva Morelos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde.