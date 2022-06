NO HAY GABINETE INEXPERTO; ROSY BAYARDO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

No voy de acuerdo a que el gabinete estatal que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno esté integrado por algunos inexpertos, no podemos catalogarlo como un gabinete inexperto, todos los que lo integramos somos ciudadanos comunes, solteros, casados, profesionistas que trabajamos coordinados hacia un nuevo proyecto estatal y nacional bien definido, y lo hacemos con honestidad y responsabilidad social, diariamente nos encontramos laborando en nuestras oficinas durante casi todo el día y parte de la noche, la mayoría somos jóvenes -advirtió- perfiles nuevos sin compromisos personales, es mejor decir somos caras nuevas en la administración estatal, no inexpertos, dijo Rosa María Bayardo Cabrera Secretaria de Desarrollo Económico.

Lo anterior lo expresó en un diálogo con los miembros del “Círculo Colimense de Analistas Políticos” al responder una serie de comentarios, preguntas y cuestionamientos que se hizo, una vez que explicó ampliamente las diferentes acciones que realiza como titular de esa dependencia en sus diferentes áreas, mencionó que tiene además buena coordinación con la mayoría de las Secretarías, con los ayuntamientos, organismos empresariales y sociales.

Rosy Bayardo agregó, de poco o nada sirve que algunos titulares que han llegado sean muy expertos y con experiencia, que tengan hasta doctorado si poco o nada hicieron en sus cargos, sino que solo se beneficiaron en lo personal, por eso la gente pedía un cambio, porque no veían los beneficios, pero lamentablemente ante el cambio de gobierno se dejaron muchísimos problemas en la mayoría de las dependencias, pues entramos a administrar una gran crisis y deudas que dejó la administración estatal, pero tenemos que avanzar con lo que tenemos para que a Colima le vaya mejor en todos los rubros.

Precisó la titular de Economía que sumará esfuerzos para desarrollar tareas puntuales y con objetivos prioritarios para el desarrollo de la economía estatal durante la presente administración, la dependencia considera a la innovación como una estrategia para avanzar en el desarrollo económico de los sectores productivos, señaló que Colima entró a una etapa de renovación y mayor respaldo a los sectores más vulnerables, donde la prioridad es trabajar por un crecimiento y desarrollo económico más integral, a fin de disminuir la desigualdad, la pobreza y la marginación.

Hizo mención que reconoce que en algunas áreas de la administración ha faltado más información de lo que se hace, requerimos una mejor comunicación social de las actividades relevantes, negando que el campo esté prácticamente abandonado sin apoyos ni recursos de la federación y del gobierno estatal como se señaló aquí en la reunión, así dio respuesta Bayardo al señalarle que en reunión con agro productores de Tecomán efectuada la semana pasada, aseguraron los productores de que los apoyos al campo en la entidad prácticamente son nulos.

Rosy Bayardo informó que sí hay apoyos al campo por los diferentes programas sociales, mencionándose que su titular Jaime Sotelo laboró por más de 20 años precisamente allí en la dependencia que hoy representa, y que tiene experiencia en el sector, que son múltiples los apoyos y acciones que se realizan en favor de las comunidades rurales, en donde se encuentran las familias más pobres, pero muchos apoyos no se dan a conocer.

En síntesis, la funcionaria cumplió con su objetivo principal, tener un diálogo y acercamiento con los analistas políticos o comentaristas del quehacer político estatal en donde pudo dar a conocer su labor al frente de la Secretaría de Economía en beneficio de la entidad, aclaró dudas y hasta ciertas críticas que dice se han hecho sin fundamento en redes sociales en la labor de algunos funcionarios, defendió a capa y espada al gabinete estatal, lo que es natural y razonable, también justificó los motivos por el cual la Secretaría de Desarrollo se trasladó a Manzanillo, sin duda que la joven ex diputada federal ya tiene habilidad política y sobre todo la responsabilidad de informar a la sociedad de su labor.