No habrá Viacrucis viviente en Comala; sí efectuarán la Marcha del Silencio

*La pasión y muerte de Jesucristo será semivivencial.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Comala, Col.- En Comala no se llevará a cabo el Viacrucis viviente, debido a que durante dos años no hubo preparación para representar a los personajes de la pasión y muerte de Jesucristo.

Este se llevaría a cabo el Viernes Santo -15 de abril- en el marco de la Semana Santa.

Al no llevarse este Viacrucis, el templo de San Miguel Arcángel del Espíritu Santo en Comala organiza un Viacrucis semivivencial.

El párroco del templo, Enrique de Jesús Camacho Velasco, explicó que un camión llevará una manta poniendo las 14 estaciones bíblicas del Viacrucis.

En este recorrido los distintos grupos como el Pastoral sociales, de liturgia, de Pastoral vocacional, ministros de la comunión, peregrinos a Talpa, la catequesis matrimonial, asi como público en general, caminarán junto con el camión.

FALTÓ PREPARACIÓN

De acuerdo al párroco, no será Viacrucis viviente ya que durante dos años no se efectuó de esta manera.

Explicó que quienes representan a los personajes bíblicos no estaban preparados, ya no están en Comala o no pueden por diversas circunstancias. «Vamos a esperar un año para ir preparando a otros jóvenes para que luego el próximo año, si Dios quiere, sí salga viviente».

SÍ HABRÁ MARCHA DEL SILENCIO

Por otra parte, de 8:30 a 9:30 de la noche se llevará a cabo la Marcha del Silencio en Comala.

Iniciará en la parroquia Miguel Arcángel del Espíritu Santo y se apagarán las luces de todo el centro de Comala y se pondrán arriba de los portales.

Se hará una oración fuera de la parroquia y se hará la marcha por las calles de Comala con antorchas encendidas; se llevará al Cristo muerto en una urna y atrás la Virgen dolorosa en silencio. Adelante irán personas con tambores y trompetas.