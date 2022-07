Nepotismo, usurpación de funciones y profesión, ha generado ‘tortuguismo’ en el Poder Judicial: Cisneros Salgado

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El nepotismo, usurpación de funciones y profesión, ha generado «tortuguismo» en el Poder Judicial para sacar expedientes y dictar sentencias, denunció el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Colima, José Alberto Cisneros Salgado.

Tras exponer que en el Poder Judicial laboran personas que no están tituladas y sin cédula profesional, dijo que presentaron una denuncia penal.

El abogado expuso que está demanda penal por usurpación de funciones y usurpación de profesión, es contra Guadalupe Montero García, funge como secretaria de Acuerdos sin tener cédula profesional.

«Y retrasa los asuntos y es una persona déspota, pero eso ocurre con aquellas personas que no le sufren y que no tienen la carrera judicial y rápido les dan un nombramiento que no les deben de dar”.

Dijo que el rezago y tortuguismo al interior del Poder Judicial para sacar expedientes, dictar sentencias, y el nepotismo que hay de algunos funcionarios en este Poder, incluso algunos abogados se han organizado para emprender acciones

«El tortuguismo que hay es porque existe personal desarticulado que no está capacitado para tener ese trabajo”.

Cisneros Salgado mencionó que este problema ya se lo habían manifestó al presidente del STJ, quien no ha tomado cartas en el asunto.

«Al contrario, hubo represalias en contra de los abogados que hemos estado denunciando”.

Dijo que por tal motivo ya presentaron una denuncia penal por usurpación de funciones y usurpación de profesión, ya que esa persona no tiene cédula profesional, en consecuencia, no puede ejercer la carrera y menos puede desempeñarse como funcionaria del Poder Judicial, como lo ha estado realizando.

También una denuncia en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, porque fue quien expidió el nombramiento de la persona sin cumplir con los requisitos y la nombraron secretaria de Acuerdos.