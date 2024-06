Necesario contar historias de resistencia, no sólo de dolor: Gabriela Jáuregui

*Premio Narrativa Colima *“Hoy celebramos y reconocemos su obra innovadora y su exploración de los límites entre géneros literarios, reflejando las tensiones sociales y personales en un texto que no está nada alejado de nuestra realidad”: Zayra, alumna.

Colima.- Este viernes, en el salón del vitral de la Pinacoteca Universitaria, la joven escritora Gabriela Jáuregui recibió el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por Obra Publicada 2023 por su novela Feral.

Este premio, que consta de 300 mil pesos, lo otorgan el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Universidad de Colima (UdeC) desde 1980. Al entregar este reconocimiento, el rector de la UdeC, Cristian Jorge Torres Ortiz Zermeño, describió la obra ganadora como “una novela que alienta la esperanza en la sororidad, en la amistad y en la solidaridad”.

El rector destacó que esta premiación, enmarcada en la Feria del Libro Altexto 2024, “es una de las más importantes en la agenda anual de la vida universitaria por su prestigio, calidad y confianza”. Se ha entregado este reconocimiento a más de cuarenta escritores en sus años de vida.

“Para la Universidad de Colima es muy significativo que el premio sea recibido por la escritora Gabriela Jáuregui, una de las intelectuales más influyentes de su generación en literatura escrita en español. Su novela Feral es una obra que la crítica especializada ha destacado por su minucioso manejo del lenguaje y por exponer una cruda descripción de nuestra realidad, desde la libertad que permite el pensamiento literario”, agregó.

El rector dijo que la novela premiada aborda uno de los temas más sensibles para la sociedad: el feminicidio y la violencia contra las mujeres. “Al mismo tiempo, reflexiona sobre las dificultades de una sociedad, como la mexicana, para gestionar las relaciones de poder entre las personas y las instituciones”.

Pese a lo anterior, subrayó, “también alienta la esperanza en la sororidad, en la amistad y la solidaridad como expresiones humanas contra la violencia y el caos, por lo que Feral podría leerse como una sentida carta de reflexión sobre los valores de la humanidad frente al siglo 21”.

En esta ocasión, integraron el jurado Ethel Krauze, Míkel Ruiz y la directora de nuestra Facultad de Letras y Comunicación, Krishna Naranjo Zavala, quienes concluyeron que Feral “destaca por la búsqueda de un lenguaje dinámico y atrevido, que recrea el paisaje desolador que podría trazar la violencia”.

Gabriela Jáuregui, conmovida por el texto que leyó la alumna Zayra Méndez y porque las y los participantes del Concurso de Lectura en Voz alta leyeron fragmentos de su obra, comentó que México “tiene demasiadas historias de dolor, por eso es importante contar historias de resistencia, de esperanza, historias de ficción que buscan imaginar otras realidades posibles, necesarias y urgentes”.

Su novela, dijo, “trata de un feminicidio y quiero agradecer al jurado que la haya premiado porque en un país donde mueren diez mujeres y niñas al día, nos falta contar todavía más historias”.

Cuando le preguntaron en qué momento decidió hacerse escritora, dijo que fue en el bachillerato, “leyendo poesía. Leo la poesía porque es el puente entre la música y la literatura. Así empecé a escribir, porque los libros me salvaron la vida. Probablemente no estaría aquí si no fuera gracias a los poemas y a las historias que me acompañaron en los momentos más difíciles de mi adolescencia”.

“Así que me puse a escribir -concluyó- como una forma de agradecimiento y también porque creo firmemente que los libros cambian a las personas que van a cambiar al mundo”.

Carlos Ramírez Vuelvas, coordinador general de Extensión, dijo que este premio se ha ido visibilizando cada vez más porque ahora forma parte del cierre de Altexto. “Gracias a la visión de nuestro rector, se logró no solo que fuera más visibilizado entre la comunidad universitaria, sino que además hubiera esta comunión entre la ganadora o ganador del Premio Narrativa, los estudiantes y la comunidad universitaria”.

Zayra Méndez Morales, alumna del octavo semestre de Letras Hispanoamericanas, en la Falcom, compartió un texto en el que habla de Gabriela Jáuregui, de la novela Feral y de la situación que vive México en el tema de la violencia hacia las mujeres

Dijo que “hoy celebramos y reconocemos su obra innovadora y su exploración de los límites entre géneros literarios, reflejando las tensiones sociales y personales en un texto que no está nada alejado de nuestra realidad”.

Feral, dijo, “representa el comienzo de un futuro que todos soñamos, un mundo de justicia, amor, paz y libertad. La prosa que podemos encontrar en Feral es un río de poesía fluyendo con fuerza, poderoso y envolvente que nos sumerge en la complejidad de las vidas de tres mujeres que luchan, de una que silenciaron y de las voces que están por detrás de estas palabras que la escritora les brinda a través de la literatura”.

“No me queda más que invitarlos a convertirnos en animales ferales, adentrándonos en esta utopía para, como sociedad, encontrar la esperanza en medio del caos”, concluyó.

La palabra feral se refiere a un animal doméstico que ha vuelto a un estado salvaje después de haber sido criado en cautiverio

Gabriela Jáuregui, posgraduada por la Universidad de California, en Estados Unidos, es autora de nueve libros de diversos géneros literarios. En el 2017 fue incluida por la prestigiada lista Bogotá 39, como una de las escritoras más prometedoras de América Latina.

También acompañaron al rector en el presídium Karina Robles, directora general de Publicaciones; Ana Lilia Moreno, directora general de Servicios Estudiantiles y Krishna Naranjo, directora de la Falcom.