Nadal no va al Roland Garros y anuncia posible retiro en el 2024

México.- “Han sido años difíciles”, fue la frase que salió constantemente de Rafael Nadal durante su rueda de prensa, y es que, por lo menos este 2023, el español ha batallado con una lesión en el psoas ilíaco izquierdo que prácticamente lo borró de la temporada. Ahora confirmó su baja de Roland Garros y además, anunció sus intenciones de retiro en 2024.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”, dijo.

El de Balear no logró recuperarse, incluso señaló que ahora mismo le es imposible entrenar, por lo que parará por completo a la espera de que su cuerpo se recupere.

“No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Estos últimos años, aunque los resultados han sido de mi primer mi nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, muy difíciles”, expresó.

Aunque la intención de Rafa es volver el próximo año, aseguró que no acelerará su recuperación, aunque intentará jugar la Copa David antes de iniciar su gira de despedida por sus torneos favoritos.

Con información de ESTO