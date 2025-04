Muere Memo del Bosque, reconocido productor

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad de México. – El productor de televisión Memo del Bosque murió hoy a los 62 años tras enfrentar una nueva batalla contra el cáncer, a cinco años de haberlo superado.

La noticia se difundió a través de las redes sociales del productor, luego de que hace unos días compartió un video en el que Memo del Bosque se encontraba en el hospital a punto de someterse a un nuevo tratamiento médico y sus hijos lo acompañaban.

“Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme para todos los que lo necesitan. Dios contigo”, escribió el pasado 6 de marzo en sus stories con el tema “Como la brisa”, de Jesús Adrián Romero como música de fondo.

¿De qué murió Memo del Bosque?

Aunque no se han precisado las causas de la muerte del productor Memo del Bosque, hace tiempo fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin. “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”.

¿Quién fue el productor Memo del Bosque?

Memo del Bosque fue uno de los productores más importantes de Televisa durante tres décadas. Estuvo al frente del canal Telehit durante más de 26 años, desde 1993, supervisando y produciendo los contenidos, así como los Premios Telehit y otros eventos masivos.

Con información de TV Azteca