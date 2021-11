MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Bien que el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Adolfo Núñez González, haya detectado “aviadores” en la dependencia a su cargo, algunos de los cuales radican en países tan lejanos como Nueva Zelanda, de donde no vienen a firmar asistencia ni nómina porque reciben sus “becas” vía transferencia bancaria electrónica, pero debe ir más allá de tan sólo suspenderles los pagos a los sospechosos de tal irregularidad para obligarlos a que “vayan y reclamen” (a las oficinas centrales de la SEP). Debe pasar del ruido mediático a las denuncias documentadas ante la autoridad competente, de los actos de corrupción que está cantando mediáticamente.

“Si tienen vergüenza y saben que no les corresponde no irán a reclamar; pero sí cometemos el error de suspender el pago a alguien irán a preguntar porque suspendimos el pago”, razona el ciudadano secretario que nada dijo de recuperar los sueldos y prestaciones no devengados por la fuerza aérea educativa. Eso sí, reconoce que detectar a los aviadores “no será de la noche a la mañana (puede llevarle todo el sexenio Indirista), pues debe proceder con cautela para no cometer alguna arbitrariedad, como la que ya ha cometido al ventanear sin decir los nombres que todo mundo conoce, de reconocidos aviadores transexenales.

Asegura el cuauhtemense Adolfo Núñez González que “De hecho hay gente en el extranjero que tiene cobrando varios años supuestamente con beca y creo que ya es hora de que vengan a darle a los niños todos los conocimientos que han adquirido en estas décadas que han estado fuera del país”, o sea que no hay delito que perseguir, conque vengan a darse una vuela se harán merecedores al “borrón y cuenta nueva”, al perdón y al olvido.

La denuncia pública que hace el Secretario de Educación en el tema de sus aviadores se inscribe en la misma tónica del supuesto saqueo de muebles y enceres de la Casa de Gobierno, el endeudamiento y la quiebra financiera de la administración estatal provocada por el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez: Mucho ruido y cero denuncias penales, puro escándalo para consumo de la clientela de las benditas redes sociales.

El ex Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo, diez días antes de que concluyera la peor administración estatal de la historia de Colima, como quien dice al cuarto para las doce, asignó en forma directa una obra de 16 millones de pesos con el religioso 20 por ciento de moche, abuso que ya es del conocimiento de Marisol Neri León, Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. Ya se verá de qué está hecha.

La lista de irregularidades cometidas por José Ignacio y sus colaboradores de su administración es tan larga como la cuaresma, pero como más que visto está que no hay la voluntad política ni la capacidad técnica en los funcionarios estatales 4teístas para detectarlas, documentarlas y proceder judicialmente en consecuencia, todo será circo, maroma y teatro, mucho ruido y pocas nueces. Al tiempo.

Se dice que…

*Alegra saber que Indira es “la franqueza y la frescura hecha persona, por su formación profesional y humana, juventud, ímpetu, deseos de trascender inteligencia y determinación de dialogar con todas las fuerzas políticas, superará el trabajo de Doña Griselda Álvarez Ponce de León”, y que, como política profesional, “tiene la inteligencia y la determinación de dialogar con todas las fuerzas políticas”. Por todo ello y mucho más, ella encarna la esperanza de una vida mejor para “nuestra Colima”. ¿O no?

*Por quemarle tanto incienso a la joven gobernadora, le van a obnubilar la vista y el buen juicio. Al tiempo.

*Félix “El Toro Sin Cerca” Salgado Macedonio jura por San Andrés Manuel, que no es cierto que él gobierna el estado de Guerrero tras las enaguas de su hija Evelyn. «Ella no es la hija de Félix, Evelyn es la gobernadora. Es una mujer muy inteligente, no hay que restarle méritos a una dama, a una mujer, y no porque sea mi hija. No le doy consejos, porque ella sabe hacer muy bien su trabajo”, alega ante la incredulidad de cirios y troyanos.

*El pueblo bueno de Colima, no quiso a Vladimir Parra Barragán en un cargo de elección popular, al menos así quedó de manifiesto el pasado 6 de junio en las urnas, y ahora, convertido en un lastre parala Gobernadora Indira Vizcaino , busca colarse en su administración.