Mototaxis independientes fuera de control por falta de regulación

*La falta de regulación está abriendo la oportunidad de que particulares e incluso algunos «grupos» adquieran estas motos y las pongan a trabajar

Norma Osiris Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- «Es urgente que las autoridades le entren a regular el sistema alternativo de Mototaxis, el número de unidades va creciendo de sobremanera y hay quienes ya las están utilizando no para ofrecer un servicio de transporte, sino para actividades ilícitas».

Lo anterior fue declarado por la mesa directiva de la Cooperativa ACPTA, encabezada por René Macías, tras mencionar que la falta de regulación está abriendo la oportunidad de que particulares e incluso algunos «grupos» adquieran estas motos y las pongan a trabajar, aunque algunos con intenciones no muy sanas, como se ha visto recientemente en que Mototaxis «independiententes» son utilizados para delinquir.

Así mismo, Roberto Torres, de la mesa directiva de ACPTA, expresó:

«Desde hace más de 2 años, fuimos nosotros los primeros que pedimos que se iniciara el proceso de regulación de nuestro servicio y advertimos que con esa acción se podría tener un mayor control sobre el crecimiento en el número de unidades, las zonas donde se estará prestando el servicio, las tarifas oficiales que se aplicarán, pero sobre todo, un total control de seguridad de quienes son los dueños y chóferes de estas unidades, en ACPTA, tenemos todos los registros de nuestros afiliados, nombre, domicilio y todos los datos necesarios, lo que no se tiene de quienes ya están circulando de forma independiente, nadie los conoce, nadie saben dónde viven, así que pueden cometer cualquier tipo de ilícito porque no hay un control, no hay una regulación».

Por lo anterior, Luis Martinez, también de ACPTA, adelantó que se solicitará una audiencia con la Indira Vizcaíno, tan pronto asuma la máxima responsabilidad en el estado, a quien se le solicitará que incluya el tema de la regulación de las Mototaxis y con ello, brindarle seguridad, ahorro y un servicio más completo a los usuarios del transporte público en todo el estado.