Morena VS Morena

Por: Mayahuel Hurtado.

Desde el pasado sábado y hasta el día de hoy, siguen los dimes y diretes por la elección para Consejeros de Morena sin que hasta el momento exista un posicionamiento serio por parte de Mario Delgado Carrillo, para poner fin a ese desgaste que actualmente se vive todos los días entre Morena de los Obradoristas y Morena de los integrantes del nuevo gobierno, y lo digo así por que en las sedes de votación había gran cantidad de funcionarios que estaban cuidando para la elección y cuando arribaban al lugar ciertas personas, estas eran hostigadas por alguien con una cámara ¿o dígame entonces por qué hacerlo como una marca personal que es indignante y que transgrede los derechos como ciudadanos.

En mi experiencia personal, fue muy molesto tener sobre de mí a una mujer de tez blanca, muy robusta que recibió la orden de seguirme, incluso cuando le pedí que no me grabara, pareciera que lo que pretendía era provocarme y tenía el celular todo el tiempo sobre mi cara y a su abogado defensor que cuando le exigí no me estuviera grabando específicamente a mí, inmediatamente le salieron las agallas que desconocí que tuviera y comenzó a levantarme la voz, intentando intimidarme, y le contesté con firmeza “que me estaban hostigando” el anduvo en la campaña para la gubernatura y conozco perfectamente sus diferentes etapas políticas y laborales y la verdad que es lamentable las acciones que se suscitaron el pasado sábado, en agravio de muchas personas que fueron a ejercer su derecho de libre Asociación.

Cabe destacar que desde que llegué vi muchas situaciones poco convencionales y me preparé, por fortuna yo también tengo mis propias evidencias y testigos, pero lo que sí me parece de mal gusto es que éstas personas son empleadas de gobierno del estado. Y si estaban para hacer una función específica, no tuvieron la capacitación previa para saber cómo atender al ciudadano, como tomar evidencia fílmica de un evento como ése y lo más importante el respeto a las garantías individuales que la constitución establece para cada uno de nosotros.

Está por demás decir que los estatutos de Morena así como las peticiones del presidente López Obrador en el sentido de que nadie con ningún cargo público participara como escrutadores, en las mesas de filiación y en la recepción de ciudadanos se cumplió y pasó de ser una invitación abierta para el pueblo de México, se convirtió en una elección más operada y vigilada de un partido en la historia de la entidad, no había soldados es verdad, pero había funcionarios de gobierno, entre ellos algunos integrantes de la Fiscalía y de la delegación de Programas Federales, siendo estos últimos advertidos por AMLO, que perderían su empleo y aún así, desobedeciendo las órdenes de la máxima autoridad en el país acudieron al evento político, e incluso Avanzada subió un video donde se ven vehículos oficiales de dicha dependencia, así como de la participación de otros institutos políticos en dicha “elección”.

Por eso los cuestionados porristas que sirvieron muchos años al PRI y ahora coquetean o están en el actual gobierno, salieron a confirmar lo que dije renglones atrás “el poder genera poder y triunfó el liderazgo moral de la 4T en la entidad al movilizar la estructura de su partido y envió el mensaje de quienes serán candidatos en julio de 2024” digo, no se si esta porra le abone positivamente a su proyecto, pero así se dijo.

Luego vino la lluvia de declaraciones y aclaraciones entre la alcaldesa de Manzanillo y la gobernadora Indira Vizcaíno, en donde en el municipio no tuvieron aliados de otros partidos, ese es el reclamo, que en Manzanillo todos nos conocemos y gente del PRI, PAN, PRD, Verde, MC y otros ya extintos participaron en la elección a Consejeros y esos votos ¿Para dónde se fueron, quiénes son los beneficiarios de esa votación? Eso es lo que tiene enardecidos a los obradoristas.

Por ultimo la cereza del pastel, la lista falsa, que a decir verdad le faltan muchos políticos, señalaba a periodistas que son críticos del actual régimen, como lo es Essaú López Virgen quien con su investigación descubrió el incremento salarial aplicado desde abril para los funcionarios del gabinete del gobierno del estado; pero también está Max Cortés que siempre fue un crítico del PRI, y de los primeros en apoyar a la izquierda , ¿Muy conveniente no?

Los otros citados merecido se lo tienen, uno tío de un ex gobernador y otro fiel escribano de Fernando Moreno Peña, de quien recibió grandes favores, pero de esos detalles después ahondaré para regresarles a éstos dos misóginos las Ley del Talión ellos hoy contra las cuerdas, solo espero el momento preciso y está muy cerca.

Falta incluir a esa lista a dos escribanos porristas muy cuestionados en el sur del estado, de los cuales hay información de sobra sobre abusos que han sido solapados por administraciones anteriores, espero que no sigan gozando del mismo privilegio en la actualidad.

Al parecer el movimiento que en 1988 iniciara el presidente Andrés Manuel López Obrador y que le llevara 18 años llegar a la silla del águila, no se quiere cumplir, ya que Movimiento de Regeneración Nacional hoy es un partido político, sin embargo los ideales de lucha de un movimiento del pueblo y para el pueblo, impulsado por «cabecita de algodón», como escuchamos a muchas personas pedir el voto en 2018 y 2021, hoy está siendo muy cuestionado en diferentes entidades federativas incluida Colima debido a los mecanismos para operar está elección interna, Mario Delgado Carrillo tiene pues muchísimo trabajo y sobretodo, dar respuestas a cada queja, denuncia o señalamiento en la Comisión de Honor y Justicia. De ahí depende gran parte de lo que será el 2024.