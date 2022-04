Morena genera campaña de odio contra opositores, denuncia el PRI Estatal

*Se está polarizando a la sociedad, dice Arnoldo Ochoa.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tras perder la votación en el Congreso Federal sobre la reforma Constitucional en materia de Energía Eléctrica, el Partido Morena ha emprendido una campaña de odio en contra de opositores, razón por la que el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arnoldo Ochoa González, hizo un llamado a “poner un alto a la campaña que incita a la violencia” en contra de todos aquellos diputados que votaron en contra de dicha reforma.

En conferencia de prensa, el dirigente del priismo colimense afirmó que su partido está en contra de esta campaña porque “en nuestro país hemos promovido y hemos construido todos los mexicanos una sociedad plural, entonces dentro de esa pluralidad se inscribe todo un sistema democrático, donde nadie, ni el Presidente de la República, ni ningún dirigente de partido político puede realizar una campaña de violencia en contra de quienes piensen diferente a ellos”.

Ochoa González dijo que “no somos personas sin derechos, los ciudadanos que elegimos a esos legisladores federales tenemos derecho a que se respeten nuestras ideas”.

Dijo que se entiende que esta campaña de odio “obedece a una estrategia política de mantener ese sentimiento de rencor por haber perdido la votación, porque no fue aprobada su reforma constitucional.

“Tras el enojo presidencial, los dirigentes políticos de ese partido como periquitos repiten las palabras de ese enojo presidencial. Muchos de ellos ni siquiera están de acuerdo en ellas, pero las repiten y el problema es que se sigue con una práctica de estar polarizando a la sociedad, cuando en este momento la sociedad mexicana ha estado enfrentándose a una crisis económica, a una crisis de inseguridad y a una crisis de salud, producto de la pandemia”.

Afirmó el líder del partido “tricolor” que en Colima 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros, esto de acuerdo a los resultados de las últimas encuestas, entre ellas la de Mitofsky que hicieron a nivel nacional.

El Colimense no se siente seguro, no tenemos suficientes medicinas, no hay un abasto suficiente, eso a pesar del discurso oficial que señala que se ha aumentado cuatro veces.

Según la titular del Ejecutivo, seis veces se ha aumentado el porcentaje de abasto en medicinas, “entonces lo primera que vamos a hacer es pedirles que se pongan de acuerdo la gobernadora Indira Vizcaíno y su Secretaria de Salud, para que informen de manera correcta qué es lo que hay”.

La otra es la opinión de los trabajadores de la salud, que están laborando sin suficientes medicamentos, y materiales de curación, incluso con muchos problemas de seguridad sanitaria que ellos requieren en el tratamiento principalmente de personas con Covid.

“Por eso es la polarización, la cual es para mantenernos entretenidos en discusiones que no conducen a nada, en enfrentamiento de un gran sector de la sociedad, por esa razón nosotros decimos ya basta a esa confrontación y polarización de la sociedad”.

El presidente estatal del PRI dijo que en Colima, ya pasamos de esa sensación de inseguridad, a una sensación de miedo, donde amigos y familiares ya no pueden salir como lo hacían antes a jardines, fiestas, a plazas comerciales, a restaurantes, a reuniones nocturnas, etcétera.

“Todo mundo tiene miedo, y ese miedo genera una sensación de abandono. Aquí pueden asesinar a dos maestros del ISENCO; pueden asesinar a menores de edad y jóvenes, y no pasa nada, ni siquiera existe una adecuada comunicación del gobierno estatal para poder decir lo que se va a hacer para lograr controlar la ola de homicidios que se dan en el estado, no se ve una solidaridad del gobierno para con las víctimas.

Las áreas de comunicación y asesores del gobierno estatal prefieren difundir las imágenes de viajes y reuniones políticas en otros estados de la titular del Ejecutivo Estatal, Indira Vizcaíno, cuando aquí el estado está sometido a una tensión y ha homicidios, a secuestros, etcétera, esa situación le da al colimense de inseguridad al miedo, y le da la sensación de abandono gubernamental, esas son las cuestiones de fondo, destacó.