MORENA ENVIÓ SEÑALES PARA EL 2024

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández, presidente y Secretaria General de Morena, quienes conforme a estatutos terminaban su período en 2023, éste fin de semana con acuerdo cupular de Morena y lógicamente con el aval presidencial, tal como se hacía antes con los partidos tradicionales, así lograron ampliar su periodo hasta el 2024 validando ésta propuesta interna en la asamblea nacional del partido.

En el Tercer Congreso Nacional de Morena se aprobó extender el mandato de ambos dirigentes nacionales al considerar que una elección en 2023 para el cambio de dirigentes nacionales en un proceso presidencial generaría graves conflictos internos y divisiones de los grupos, tal como se vivió en los cambios de las dirigencias estatales, pero además en dicha asamblea nacional el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue designado como presidente del Consejo Nacional del partido en lugar de Bertha Luján, también al mismo viejo estilo de partidos, por acuerdo cupular, porque resulta que los gobernadores conforme a estatutos de Morena no podían ocupar cargos en el partido.

El ejecutivo estatal de Sonora, Alfonso Durazo quien en realidad coordinará a los gobernadores morenistas fue electo de manera unánime como presidente del Consejo Político Nacional, tuvo el aval del voto de la aplanadora de la base morenista, tal como lo hacían los partidos tradicionales, también fueron incorporados y avalados los otros 20 gobernadores morenistas para que formaran parte del nuevo Consejo Político Nacional, incluyendo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien le ganó las simpatías en dicho Congreso al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y quien como Secretario de Estado y a su vez precandidato presidencial también formará parte de dicho Consejo.

Antes de la Asamblea Nacional del partido los gobernadores de Morena ni los Secretarios de Estado podían formar parte del Consejo Nacional, pero allí lo sometieron a la votación, y en fast track quitaron el candado de los estatutos los reformaron y por ello los mandatarios estatales, la jefa de Gobierno y los Secretarios de Estado están ahora ocupando cargos dentro del partido, es decir parte de los estatutos que tanto cuidaron en la fundación de Morena para no parecerse al PRI o al PAN ahora les valió un comino y los echaron abajo.

El colimense Mario Delgado, presidente nacional de Morena aseguró que este Congreso es el primero en siete años que cumple todos los requisitos para una refundacional del partido que construyó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó “Esta reorganización nos llega justo a tiempo, porque estamos en un momento refundacional de Morena. Tenemos que asumir la responsabilidad de esta misión histórica, consolidar la revolución de las conciencias y ganar el futuro con el triunfo de nuestro movimiento en 2024”.

LAS SEÑALES DEL CONGRESO

El mensaje político operativo del Congreso Nacional de Morena fue claro, a Mario Delgado le ampliaron el período al 2024, pero le designaron a un detente o vigilante marcándole el paso con Alfonso Durazo, representando a 20 gobernadores, los que serán parte fundamental de la sucesión presidencial, además le sentaron a Mario Delgado a Claudia Sheinbaum por un lado, por ello se visualizó como la candidata de Morena y del presidente del país, por otro lado acomodaron a Adán Augusto López Hernández, quien representa la política interna del país, otro guardia o contralor del partido y de Mario Delgado, los aplausos y saludos de los altos funcionarios fueron para Claudia y curiosamente no aparecieron en el Congreso Nacional Marcelo Ebrard porque andaba –dicen- en el funeral de la reina de Inglaterra y menos Ricardo Monreal porque no fue invitado, como que pareciera que ya no hay tiempo para disimular ni ocultar por donde va el dedazo de Morena para el 2024.

Por lo anterior en síntesis las señales para quienes no tienen el olfato fino en la operación estratégica del Congreso Nacional de Morena fue el de apuntalar la candidatura a la presidencia de México en el 2024 a una mujer, quien es hoy la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La maquinaria morenista nacional trae definido su proyecto.