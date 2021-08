CN COLIMANOTICIAS

Tokio.- El medallero mexicano sigue creciendo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020; Diego López Díaz se colgó el bronce en la final de natación de los 50 metros, clasificación S3.

López Díaz terminó detrás del chino Zou -primer lugar- y el ucraniano Ostapchenko -segundo lugar-. Con ello, Diego sumó su primer medalla en unos Juegos Paralímpicos.

Eduardo Ávila obtuvo la medalla de bronce en la categoría de judo en los Juegos Paralímpicos de Tokio, la cual es la cuarta presea seguida que obtiene en justas veraniegas. Ávila logró la medalla de bronce tras vencer al francés Nathan Petit en el Nippon Budokan.

“Me siento bien, pero no satisfecho, perdí en semifinal contra el campeón mundial, nos fuimos a golden score, fue como si hubiéramos hecho dos combates, él mismo me lo dijo al final, tú eres el rival más fuerte, nos encontramos en la semifinal, pero para mí tu combate fue la final y me siento bien, no satisfecho, pero jamás voy a menospreciar una medalla de bronce”, apuntó.

La judoca Lenia Ruvalcaba mexicana también tuvo una gran actuación durante la madrugada del 29 de agosto, pues conquistó el bronce en la categoría -70 kilogramos. Ruvalcaba se hizo de la presea tras vencer a la turca Raziye Ulucam.

El nadador mexicano Jesús Hernández Hernández ganó este sábado la medalla de oro en los 150 metros combinados de nado individual, clase SM3, en la cuarta jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Hernández, avalado por el oro y las tres platas que logró en los Juegos Para-panamericanos de Lima en 2019, dominó con solvencia una prueba en la que no encontró oposición en sus rivales para registrar un tiempo de 2:56.99. De hecho, al segundo clasificado, el australiano Ahmed Kelly, le sacó 5.26 en meta, y a su compatriota Grant Patterson 8.58.

Hasta el momento, México suma siete medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.