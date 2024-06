MÉXICO DÍA D

Por: José Díaz Madrigal

Dentro de las causas que desencadenaron La Segunda Guerra Mundial, fueron entre otras cosas, dos las más notorias; la primera fue el revanchismo y ganas de vengarse de las duras condiciones que le impusieron a los alemanes por parte de los países victoriosos después de La Primera Guerra Mundial y, la segunda causa aún más relevante, fue la aparición de un líder populista con mucho carisma, que hablaba hasta por los codos; que supo aprovechar la molestia de esa laboriosa nación. Prometiendo el oro y el moro a sus seguidores, pero sin darse cuenta que los conducía al desastre.

Alemania se dejó seducir tras el verbo abundante y eficaz de Hitler, el demagogo que predicaba a sus partidarios lo que ellos querían oír, decía: la ruina de Alemania se debe a la traición de liberales y de judíos izquierdistas, que vendieron la dignidad alemana a los enemigos en La Primera Guerra Mundial. Les pido su apoyo y prometo liberarlos de la vergonzosa condición que nos impusieron y, les aseguro que devolveré la grandeza y prosperidad del pueblo alemán.

Hitler logró el poder absoluto por procedimientos democráticos, enseguida eliminó los demás poderes de la República y prohibió la libertad sindical, de prensa y de partidos. En 6 años, efectivamente hizo de Alemania una potencia militar, pero ahora con la mira puesta en conquistar toda Europa.

Valiéndole un comino el derecho internacional, se anexó Austria y Checoslovaquia. En 1939 decidió invadir Polonia, con el fin también de apropiarse de ese país, en su plan de expansión. Éste acontecimiento fue la gota que derramó el vaso, franceses y británicos le declararon la guerra. Ya encarrerados los alemanes echaron a volar su programa llamado Guerra Relámpago, apoderándose con rapidez de Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y la misma Francia.

Prácticamente fueron dos años los que duró su luna de miel conquistadora. Una vez que entraron los Estados Unidos en la guerra, gradualmente fue disminuyendo el poderío alemán. Para 1943 era evidente la pérdida de territorio conquistado. Al iniciar 1944, los estadounidenses entraron por Italia.

El 6 de junio de 1944 -esta semana se cumplen 80 años- se puso en marcha el plan Overlord, mejor conocido como el “Dia D”. Ese día desembarcaron al norte de Francia, miles de soldados para liberar a Europa. Estratégicamente la costa de Normandía donde arribaron en el país galo, la dividieron en 5 playas: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword.

Fue la playa Omaha asignada a las tropas norteamericanas, la que tuvo el mayor número de muertos. Se estima que en las 3 primeras horas cayeron alrededor de 3000 soldados gringos, bien muertos. Existe el testimonio de un tirador alemán que con su ametralladora él sólo mató a 1000 estadounidenses.

Durante esa lucha por la liberación de Europa, no se dió tregua. Entre los mismos soldados se animaban así mismos, sabiendo que en cualquier rato les tocaba el turno de un balazo que terminara con su vida, diciendo: quiero poner mi grano de arena, aunque sea con mi propia vida, para construir la libertad, la paz y la seguridad de las personas. Un año después se consiguió el objetivo, terminó la guerra.

Del mismo modo que el ejército que llegó a Europa en aquel Día D, de hace 80 años, con el propósito de pelear por la libertad. Hoy los mexicanos tenemos nuestro propio “Día D” en que pelearemos con las poderosas balas del voto; tal como decían aquellos soldados, poniendo su grano de arena para construir los valores ya mencionados: libertad, paz y seguridad. También nosotros pongamos responsablemente nuestro grano de arena con el fin de construir el edificio, cimentado en esos ideales.

En la actualidad lo que más nos agobia a los mexicanos, es la inseguridad. Sí tenemos un país con seguridad, las demás cosas llegan por añadidura, como es la paz, el trabajo y la prosperidad.

Dejemos los mexicanos que llegue al gobierno una alternativa diferente al actual. Ya probamos que su visión de gobernar no funciona, en todos los ámbitos. Démonos la oportunidad de elegir un cambio de partido. No permitamos que continúen los que no saben gobernar. Lo que se juega en esta elección, es la seguridad de los mexicanos.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.