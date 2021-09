Mes Patrio

Tribuna villalvarense

Por: César Alejandro Guerrero Ramírez.

Septiembre, desde la etapa escolar de primaria nos enseñaron en clases está cargado de fechas importantes con motivo de la independencia México, Villa de Alvarez no se queda atrás, nos prioriza lo nacional, sin embargo tiene sus efemérides propias, de repercusión en su historia y época moderna, desgraciadamente por desinterés de los gobiernos en turno no las pelan literalmente. Para iniciar en contexto de lo que quisiera hablar y no quejarse, remontémonos unos añitos atrás, con datos encontrados en una monografía que escribió mi abuelo José Inés Ramírez Cobián con el apoyo de Juan Delgado y Juan Vaca se comenta que el 31 de mayo de 1818, un fuerte temblor provocó una catástrofe en el poblado de San Francisco de Almoloyan al derribar el templo y mayoría de las viviendas, dejando el saldo de unas 200 víctimas. El siniestro alarmó profundamente a sus habitantes, por lo que a iniciativa del cura José María Jerónimo Arzac decidieron abandonar aquel lugar para mudarse en otro más apropiado y con agua abundante, desplazándose al rancho de Los Martínez estableciéndose en las cercanías del arroto Pereyra, de paso sirvió la ocasión para que en esa ocasión se renovara el juramento que se había realizado en la Villa de Colima a San Felipe de Jesús, a quien habían nombrado Patrono de Colima para obtener su protección contra los desastres naturales que azotaban la región (otro punto que abordaremos en colaboraciones próximas porque era, en mi opinión personal, por la pandemia del Covid, el momento propicio para hacerlo).

Por cierto, bastante se habla y se escucha de historiadores del multicitado rancho de Los Martínez a quien se le identifica como el casco de la vieja Villa de Alvarez, y, poco se conoce de sus antecedentes sobre todo dónde estaba; el libro consultado citado supra líneas dice: hacia 1750 comienza a sonar el nombre de la hacienda El Llano o Rancho de los Martínez, cuyo casco se encontraba en la margen oriental del río Pereira, antes de llegar a la ahora avenida Tecnológico, la primera alusión documental de este sitio lo encontraron el 5 de abril de 1752 en la que refiere que: Francisco Chávez (a) Tobar, compra a Felipe López un pedazo de tierra de 4 fanegas de sembradura en el llano que llaman de Los Martínez y colinda con el oriente con el ojo de agua, por el sur con el camino a Xoloapan y al este con tierras de D. José Lobo (archivo parroquial de Villa de Alvarez). Lo lamentable, nadie, hablando particularmente de autoridades se han preocupado por hacer una investigación para tratar de ubicar vestigios de tan importante lugar que es parte de nuestros orígenes como municipio, ya de perdis conocer el sitio aproximado.

Regresando al tema inicial en comento, dentro de cuatro días, o sea, el 10 de septiembre pero del año 1824, al núcleo poblacional que se encontraba junto al templo parroquial (rancho de Los Martínez) le fue otorgado el título de Villa de Almoloyan, como les comentaba anteriormente, ni quien recuerde este solemne acontecimiento de identidad para los villalvarenses, ni una pichurrienta ceremonia les merece a las autoridades municipales, es más, me atrevo a pensar que Felipe Cruz con su escaso bagaje cultural, ni idea tiene siquiera que de ahí viene nuestro principal mote para los que somos nacidos aquí (otro es los soperos y antes, hasta codo duros nos decían); otro episodio que va ligado al devenir histórico, se dio el 15 de septiembre de 1860, cuando el entonces gobernador Urbano Gómez cambió el nombre de Villa de Almoloyan al actual de Villa de Alvarez en honor al general Manuel Alvarez, primer gobernador del estado asesinado tres años antes, este día, peor pasa desapercibido por no decir menospreciado, está bien que se junte con el grito de Independencia que es la principal atracción, pero éste es hasta la noche y algo pudiesen hacer antes o hacer mención el mismo evento, pero nada, bueno no me corresponde ni siquiera sugerir, solo es comentario.

DIGANLE QUE NO, QUE NO, NO, NO…

A dos meses de transcurrida la elección del 06/06/2021 no concluye al cien por ciento, algunos casos, en particular Memo Toscano, se resiste aceptar la voluntad popular de negarle la confianza de ser su representante como presidente municipal, insiste con sus pobres argumentos ganar en la mesa lo que no pudo en las urnas, le queda una opción, última, pero igual se espera la Sala Regional de Toluca le de palo a su tercera o ya cuarta obsesionada insistencia de despachar en J. Merced Cabrera 55. Para nada soy experto electoral, pero consultando y platicando con quienes lo son, ellos, consideran que los agravios presentados por Toscano son frágiles, sin sustento, de hecho, rayan en lo ridículo pues impugna a directivos de casillas (emergentes-de la fila) que verificaron y dieron fe de los mismos votos que avalan el triunfo de Indira Vizcaíno a la gubernatura del Estado, o sea ganó Morena la máxima magistratura estatal hay democracia, aplausos, vítores, hurras a los héroes de los órganos electorales, pierde Memo en iguales condiciones, fraude. Creo vergüenza le debe dar al todavía diputado por unos días que ni con todo el aparato del gobierno del estado a su disposición le pudo ganar a la priísta Tey, para muchos villalvarenses fue de conocimiento que Nacho Peralta jugó con Toscano por el pacto millonario, el susodicho, fue pieza clave para aprobarle en esta Legislatura el crédito de más de 700 millones de pesos, el pago de favor se cumplió, aparte de los billetes que en cash le tocaron, por los servicios prestados a JIPS le dieron la candidatura por acuerdos cupulares entre los roomies Mario Delgado y Nacho Peralta aun, contra la voluntad de Indira, Vladimir y Glenda Libier que era la abanderada oficial del grupo químicamente puro morenista. Platicado lo anterior, no debe preocuparse la maestra Tey por que le arrebaten el triunfo, Memo podrá ir, dijera una vez el mal recordado y devaluado Nacho Peralta, a la corte intergaláctica y no cambiará el resultado. Luego entonces, la virtual alcaldesa no debe distraerse, tiene que enfocarse en su plan de gobierno porque va encontrar una administración hecha pedazos, por los suelos, Felipe Cruz le va heredar un desastre en todos los rubros, mucho trabajo le espera.

TORO DE ONCE

En el siguiente espacio abordaremos a detalle el preocupante asunto de la tierra sin ley que existe en la dirección general de obras públicas y desarrollo urbano; que, afortunadamente está a punto de fenecer, por un lado el que todavía cobra como alcalde Felipe Cruz ordenaba una cosa, pero los subordinados obedecían al verdadero mandamás del Ayuntamiento, un tal Pedro Peralta Rivas ¿Les suena el nombre? La tercera colaboración (en diez días), el botox del presidente. Está buena esta historia de belleza que ni el buen amigo “Pekus” se lo hace.