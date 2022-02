Por José Díaz Madrigal

Con una hermosa y sugerente cabellera rizada, allá por la década de los ochenta hizo furor la artista argentino-mexicana Amanda Miguel, con el tema El me mintió. Tal vez sea la más conocida de sus canciones, por la letra y por el énfasis que ponía al interpretarla; siendo todo un deleite verla en televisión, haciendo gala de su juventud, de los quiebres de su cuerpo y de los giros que efectuaba con la cabeza; luciendo esplendoroso su bonito y alborotado pelo negro; entonando a grito abierto aquel estribillo desesperado: mentiras todo era mentira, palabras. . .



Desde que se descubrió por medio de una investigación periodística, la gran vida de opulencia y lujos, que se da su hijo José Ramón en Los Estados Unidos, el presidente López Obrador perdió la calma; se le nota alterado de mal humor, furioso, bronqueándose con medio mundo; tornándose en víctima hasta tal punto que hace escenas de dramatismo en las mañaneras, actuado intencionalmente, para vender imágenes de falso sentimentalismo a sus seguidores y, que con esa fingida emotividad siga él vigente entre sus partidarios que lo defienden a capa y espada.



Lo cierto es que lo agarraron con las manos en la masa, se quedó en mentiras el discurso de la honestidad valiente, el de no somos iguales y el de la austeridad franciscana de un solo par de zapatos. Todo este tipo de consignas que decía López Obrador, se le vinieron abajo, quedaron en declaraciones fraudulentas en que se obliga al pueblo a conformarse en la estrechez económica, sin aspirar al progreso personal o de familia; pero eso si, ellos tienen todo el derecho al despilfarro y a la abundancia propio de los millonarios; que ni siquiera una familia clasemediera mexicana puede darse esos privilegios, que tiene el hijo del presidente.



Cuando se le le preguntó a López Obrador del tipo de vida que lleva su hijo en el país vecino, se le hizo bolas el engrudo; primero contestó que su nuera tiene dinero para costear esa calidad de vida. Otro día dijo que su vástago ya era grande y que iba a dar una explicación de donde obtenía el dinero para mantener ese tren de vida. El asunto es que entre lo de la nuera rica y lo que expresó José Ramón, no existe congruencia. Éste dice que en su condición de abogado, trabaja como asesor legal en Estados Unidos, en una empresa perteneciente a un empresario mexicano, que posee negocios de hotelería de gran lujo para cliente de alto perfil económico.



Por lo que argumenta José Ramón, se puede deducir que son mentiras, puesto que para ejercer como abogado en los Estados Unidos, es necesario tener licencia, en este caso del Estado de Texas. Habiéndose convertido el asunto mediáticamente tan delicado, José Ramón cuando menos era su obligación mostrar a la opinión pública copia de tal licencia. Sí la tuviera la enseñaría y, con eso calmaba las cosas.



No es nada fácil obtener para un extranjero la licencia para ejercer un oficio de profesional de las leyes en Texas. Primero, él no es egresado de ninguna escuela norteamericana, ni tampoco se sabe que tenga un máster en derecho de alguna institución de los Estados Unidos y, así de esta manera, aspirar a una licencia, ya que la misma consiste en presentar un riguroso examen en la barra de abogados del estado texano. Todo esto según lo menciona la página web: State Bar of Texas.

Así pues, José Ramón no ha presentado ningún documento que lo acredite para ejercer como abogado en ese estado de la unión americana.



A todas luces aquí hay gato encerrado, el acaudalado mexicano dueño de la empresa texana, es un activo colaborador del presidente de México, de los empresarios favoritos. A principios de Julio del año pasado, se dio la noticia de un particular que estaba donando dos mil hectáreas ( para darnos una idea de la cantidad de terreno, es más o menos lo que abarca la ciudad de Colima) en Sonora, para la instalación de paneles solares que generen energía eléctrica. En aquella ocasión no se dio el nombre del particular que hizo la donación, ahora ya salió el peine, se trata de la misma persona que es patrón o tal vez socio de José Ramón en Texas y, éste se encuentra allá no como empleado suyo, mas bien como socio camuflajeado; puesto que si no tiene licencia para ejercer de abogado, lo más lógico es que recibe dinero como dueño de acciones. Todo esto son conjeturas, pero al fin y al cabo solo el sol calienta de balde y la generosa donación de dos mil hectáreas de terreno, tiene que ver con algo más, con otro tipo de intención, ocultas por el momento, pero tarde que temprano va a salir a la luz pública.



Lopez Obrador está moralmente derrotado, se le cayó su embustera carpa de circo. El ciudadano auténtico, el que no está fanatizado, ya se dio cuenta de la falsedad de sus palabras, que se descubren y traicionan en los hechos. Aquí es donde le viene a copas la canción ochentera: mentiras todo era mentira, palabras al viento. . .