MC DIVIDIDO, PODRÍA ACORDAR UN GRAN FRENTE

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Con los recientes sucesos políticos que ocurrieron dentro del partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional podemos analizar que está dividido e influenciado por dos jóvenes políticos, que son; Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes se comportan como adolescentes rebeldes, muy mal se ven con su estrategia fallida para llegar a la silla presidencial golpeando a los partidos opositores y no a Morena, el partido al que deben vencer, no a la Alianza porque Morena es el que ocupa el gobierno federal.

El dueño del balón y mejor dicho del MC, Dante Alfonso Delgado Rannauro se ha dejado llevar por esos dos chamacos berrinchudos, por tal motivo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro declinó a su aspiración presidencial, pues los chamacos hasta la fecha todavía obligan públicamente a Dante a postergar los tiempos del destape del MC rumbo al 2024, cuando todos los partidos están en plenas precampañas, por tal motivo y por la indecisión de Dante, Enrique Alfaro mejor declinó su aspiración, sabe que no podrán ganar solos.

ENRIQUE ALFARO ES EL PILAR DEL MC

Si analizamos la estructura más grande del MC a nivel nacional está fortalecida por Jalisco y no por Nuevo León, es decir por Alfaro no por Samuel, pues Samuel García desde que ganó apoyado inclusive por Alfaro anda jugando como niño con su gubernatura, en cambio Enrique Alfaro hizo hace tiempo labor de estructura nacional y fue el pilar nacional que le dio fortaleza en las campañas a ese partido en el país, así de simple, y además gracias al apoyo de Alfaro pudieron ganar los mismos chamacos revoltosos y muchas otras alcaldías y diputaciones locales, federales y senadurías, Jalisco es la fuerza nacional del MC, no Nuevo León.

DANTE FUE REGAÑADO POR LOS CHAMACOS

Para rematar, en su reciente “autodestape” de Dante Delgado como aspirante presidencial para 2024, mencionando también a los dos siameses como presidenciables como para que no se enojaran, el jovencito gobernador de Nuevo León, Samuel García, públicamente lo regañó y pidió que todos los que busquen la candidatura de Movimiento Ciudadano se pongan mejor a trabajar, es decir, Samuel es quien manda ahora en el MC, él decide cuando y como, y regañó a su verdadero líder nacional pidiéndole que se gane la candidatura, y para respaldar su dicho, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, también reviró y dijo que su futuro político lo decide únicamente él y su familia, es decir no Dante. Los niños regañaron muy feo a su papá. ¡Qué muchachos tan malcriados!

FUCHI CON EL PRI

Luis Donaldo Colosio Riojas Considera hacer acuerdo con la Alianza Opositora a Morena, pero condicionó como niño, dijo que no incluyan a los mediocres y paupérrimos priístas, le faltó decir “fuchi” y “tapón de botella”, pues su corta visión política nos obliga hacerle aquí un pequeño análisis, pues gracias a que su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta fue candidato presidencial del PRI y que lamentablemente fue asesinado, la gran mayoría de los priístas dolidos del país por dicho asesinato son los que hoy lo apoyan por el simple hecho de que lo dejaron huérfano y es su hijo y se piensa que él podría hacer los cambios en el país que prometió su padre.

CONVOCA COLOSIO AL MC EN HACER UN GRAN FRENTE OPOSITOR

Ayer sorprendió con una nueva declaración, Luis Donaldo en entrevista en Radio Fórmula con Azucena Uresti quien también es conductora del noticiero el Milenio, ya cambió un poco su posición política, cuestionó más bien a la dirigencia nacional del PRI, sugiriendo su renovación para fortalecerlo, pero dijo que sí era necesario que las dirigencias nacionales del MC, PRI , PAN y PRD se sentaran a dialogar para ver la posibilidad de hacer un gran frente opositor por el bien del futuro del país.

Pues Colosio debe saber que no son los morenistas ni los panistas los que lo respaldaron para fortalecer su figura política, fueron los mismos priístas molestos al ver que asesinaron a su padre, es más sino fuera hijo de Colosio no estaría inclusive donde está hoy, ni fuera mencionado, además el asesino de su padre y actor intelectual no fue ese partido hoy denostado porque un partido es un ente, no tiene vida, los culpables fueron quizás algún miembros priístas de esa época que se volvieron locos por el poder, al igual como existen hoy en la lucha en Morena, hoy están locos por lograr la candidatura presidencial y antes también en el PAN, el poder los enloquece, pero también debe valorar que el tricolor logró en las contiendas pasadas más votos que el MC a nivel nacional, todos los partidos opuestos se necesitan para ganar, y golpear a la oposición en nada le ayuda, ¿Por qué no es un niño normal? Como Bibi la joven de la familia peluche.

Ante esta división interna del MC, la senadora del MC Patricia Mercado quien también fue enmarcada por Dante como aspirante presidencial natural, mejor declinó su aspiración al igual que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dante debería retomar el control de su partido y convocar al consejo político, Dante perdió la cabeza y el control de su propio partido que hoy está dividido.

MOVIMIENTO CIUDADANO EN COLIMA

La única figura política que ha sobresalido en la entidad por su activismo político por el MC es sin duda, el diputado local José de Jesús Dueñas García quien se ha empoderado bastante en la zona norte, su actuar político es combativo y de cuestionamientos sobre los problemas más sentidos por la población, labor que deberían hacer el resto de los partidos opuestos para tener una mejor gobernabilidad.

El legislador conocido como Chuy Dueñas ha estado en los centros de salud observando y gestionando los problemas de las carencias en las clínicas de salud y en el Imss e Issste, aborda temas del campo y de Movilidad, recientemente denunció los molestos los operativos que se hacen pero no para detener delincuentes sino para subir a las grúas particulares y mandarlos al corralón a las motos y vehículos que portan permisos para circular sin placas de otros estados y que denunció que la mayoría de los vehículos detenidos son motos y vehículos de la gente más pobre obligándolos a pagar hasta 5 mil pesos de multas y grúas, en lugar de resolverles el problema de expedir sus permisos con valor de menos de 500 pesos mensuales, a la fecha Movilidad no ha resuelto nada.

En forma natural Chuy Dueñas se está ganando a pulso la presidencia estatal del MC porque actualmente el partido que hoy está dividido a nivel nacional, no tiene presidente estatal, tiene a un coordinador o enlace que viene de Jalisco, Jesús Alamillo.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.