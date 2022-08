Martín Flores solicita a la FGE si hay o no carpetas de investigación en su contra

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, solicitó a la Fiscalía General del Estado, le informe si hay o no carpetas de investigación en su contra.

Dijo que la solicitud de información inmediata hecha a la dependencia investigadora se deriva de las diversas páginas de Facebook, las cuales tratan de enlodar su imagen con calumnias, tratando de adjudicale un patrimonio y propiedades que no tiene, lo que afecta su honorabilidad.

Añadió que las cuentas de Facebook son apócrifas, con seudónimos y con nombres que carecen de identidad.

«Vengo con la frente en alto, con la conciencia tranquila, porque si hubiera un elemento de prueba, ya me hubieran denunciado. Aquí en una página de Facebook dice que tengo 3 denuncias en mi contra y que están por resolverse».

Expresó su voluntad de mantener su espíritu de lucha, honorabilidad y la defensa de sus derechos.

«Pero que tampoco empañe al sindicato con ataques sistemáticos a la dirigencia con el ánimo de disminuir nuestra capacidad de lucha y fuerza de unidad».

Dijo que se ataca en lo personal su integridad moral, la de su familia y amigos que hacen pasar por prestanombres con propiedades, «que no son su propiedad» y que afectan su honorabilidad e integridad la cual ha cuidado a lo largo de toda su vida.

El dirigente sindical agregó que siempre se ha esforzado por conducirse con integridad, con probidad, con profunda convicción de servicio, con alto espíritu de servir al pueblo de Colima en los diferentes cargos que ha tenido y todos con un sentido de honorabilidad y responsabilidad.

«Vengo en defensa de mi honorabilidad a pedir que me respondan si hay alguna denuncia. Porque también el próximo lunes estaré aquí en la Fiscalía denunciando estas calumnias pero sobretodo este sistemático ataque y campaña negra que me adjudican inmuebles que no son de mi propiedad y que me ponen en peligro a mi y a mi familia de ser víctimas de la delincuencia en un Estado que merece paz».

De igual manera expresó Martin Flores Castañeda que denunciará al Director General de Comunicación Social como responsable de la distribución de dichos informes, mismos que tratan de confundir a la población y a los trabajadores sobre un patrimonio que no le corresponde, que no es de él y que por supuesto, familiares, amigos y conocidos que les adjudican el nombre de «prestanombre» le merecen todo su respeto.

Flores Castañeda aseguró que no va a permitir que se afecten a todos y sobretodo al esfuerzo que por toda la vida hizo su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos, esposa, y por supuesto familiares y amigos que mencionan en el documento.

«El cual sólo busca y trata de debilitar todo lo que se ha hecho y construido «un sindicato fuerte y unido, con Finanzas sanas; los 113 millones de pesos de activo circulante del sindicato ningún otro sindicato lo tiene y eso es porque somos transparentes y honestos en el manejo financiero. Nunca he recibido un beneficio adicional por ser un dirigente sindical, al contrario con mucho gusto, con mucha vocación de servicio y estando jubilado seguiré sirviendoles porque se que contaré con su confianza».